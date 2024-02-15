https://ria.ru/20240215/delegat-1927553475.html

МИД раскритиковал США за запрет делегату из Перу приехать на форум в Москву

МИД раскритиковал США за запрет делегату из Перу приехать на форум в Москву - РИА Новости, 15.02.2024

МИД раскритиковал США за запрет делегату из Перу приехать на форум в Москву

Россия осуждает действия США, которые не дали делегату из Перу приехать на форум в Москву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:03

2024-02-15T13:03

2024-02-15T13:03

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия осуждает действия США, которые не дали делегату из Перу приехать на форум в Москву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее конгрессмен из Перу Гильермо Бермехо рассказал РИА Новости, что США не дали ему прилететь на форум "За свободу наций!", который пройдет 15-17 февраля в Москве, но он все равно примет в нем участие виртуально. По словам Бермехо, чтобы добраться до Москвы, из Лимы он прилетел в Мехико, оттуда в Стамбул, а затем должен быть отправиться уже в РФ. Но при пересадке в Мехико "выскочило предупреждение от... США, что я не могу пересекать их воздушное пространство". Он сообщил, что просил объяснений от авиакомпании несколько раз, но ему они предоставлены не были. "Мы, конечно, в курсе этого. Оно лишний раз показывает, что наши противники, наши оппоненты не гнушаются никакими приемами для того, чтобы навязать свою волю тем, кто не готов подчиняться их требованиям, следовать их повестке дня. Это заслуживает всяческого осуждения", - сказал Рябков журналистам. "Мы, безусловно, предусмотрим возможность для него принять участие в онлайн-формате, если он так не сумеет добраться до Москвы", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20240214/tsar-1927394467.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша