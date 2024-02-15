https://ria.ru/20240215/burgernaya-1927533999.html

В Приморье директора бургерной отправили под домашний арест

В Приморье директора бургерной отправили под домашний арест - РИА Новости, 15.02.2024

В Приморье директора бургерной отправили под домашний арест

Суд в Приморье отправил под домашний арест на 1 месяц 29 суток руководителя кафе в приморском Дальнереченске, где отравились более 60 посетителей, сообщает... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:04

2024-02-15T12:04

2024-02-15T12:18

дальнереченск

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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Суд в Приморье отправил под домашний арест на 1 месяц 29 суток руководителя кафе в приморском Дальнереченске, где отравились более 60 посетителей, сообщает прокуратура региона.В среду СК РФ сообщил о задержании директора кафе по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)."Суд заключил обвиняемую под домашний арест на 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении.В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на среду, количество пострадавших увеличилось до 62, среди них есть дети.Сальмонеллу нашли в продукции собственного изготовления - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что бургерная использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности.

https://ria.ru/20231123/narkotiki-1911141885.html

https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html

дальнереченск

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дальнереченск