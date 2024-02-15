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В Приморье директора бургерной отправили под домашний арест - РИА Новости, 15.02.2024
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12:04 15.02.2024 (обновлено: 12:18 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/burgernaya-1927533999.html
В Приморье директора бургерной отправили под домашний арест
В Приморье директора бургерной отправили под домашний арест - РИА Новости, 15.02.2024
В Приморье директора бургерной отправили под домашний арест
Суд в Приморье отправил под домашний арест на 1 месяц 29 суток руководителя кафе в приморском Дальнереченске, где отравились более 60 посетителей, сообщает... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:04
2024-02-15T12:18
дальнереченск
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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Суд в Приморье отправил под домашний арест на 1 месяц 29 суток руководителя кафе в приморском Дальнереченске, где отравились более 60 посетителей, сообщает прокуратура региона.В среду СК РФ сообщил о задержании директора кафе по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)."Суд заключил обвиняемую под домашний арест на 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении.В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на среду, количество пострадавших увеличилось до 62, среди них есть дети.Сальмонеллу нашли в продукции собственного изготовления - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что бургерная использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности.
https://ria.ru/20231123/narkotiki-1911141885.html
https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html
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дальнереченск
Дальнереченск
В Приморье директора бургерной отправили под домашний арест

Директора кафе в Приморье посадили под домашний арест после массового отравления

© Фото : СУ СК по Приморскому краюОсмотр помещения бургерной в Дальнереченске сотрудниками СК РФ
Осмотр помещения бургерной в Дальнереченске сотрудниками СК РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : СУ СК по Приморскому краю
Осмотр помещения бургерной в Дальнереченске сотрудниками СК РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Суд в Приморье отправил под домашний арест на 1 месяц 29 суток руководителя кафе в приморском Дальнереченске, где отравились более 60 посетителей, сообщает прокуратура региона.
В среду СК РФ сообщил о задержании директора кафе по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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"Суд заключил обвиняемую под домашний арест на 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении.
В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на среду, количество пострадавших увеличилось до 62, среди них есть дети.
Сальмонеллу нашли в продукции собственного изготовления - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что бургерная использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности.
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