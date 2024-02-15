https://ria.ru/20240215/burgernaya-1927533999.html
В Приморье директора бургерной отправили под домашний арест
В Приморье директора бургерной отправили под домашний арест - РИА Новости, 15.02.2024
В Приморье директора бургерной отправили под домашний арест
Суд в Приморье отправил под домашний арест на 1 месяц 29 суток руководителя кафе в приморском Дальнереченске, где отравились более 60 посетителей, сообщает... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:04
2024-02-15T12:04
2024-02-15T12:18
дальнереченск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926819130_0:203:1280:923_1920x0_80_0_0_edb6fcfc9eb22fb6c6e544328e92be0a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Суд в Приморье отправил под домашний арест на 1 месяц 29 суток руководителя кафе в приморском Дальнереченске, где отравились более 60 посетителей, сообщает прокуратура региона.В среду СК РФ сообщил о задержании директора кафе по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)."Суд заключил обвиняемую под домашний арест на 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении.В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на среду, количество пострадавших увеличилось до 62, среди них есть дети.Сальмонеллу нашли в продукции собственного изготовления - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что бургерная использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности.
https://ria.ru/20231123/narkotiki-1911141885.html
https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html
дальнереченск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926819130_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_63f39d381bc0854955e18173f86fef06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальнереченск
В Приморье директора бургерной отправили под домашний арест
Директора кафе в Приморье посадили под домашний арест после массового отравления
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости.
Суд в Приморье отправил под домашний арест на 1 месяц 29 суток руководителя кафе в приморском Дальнереченске, где отравились более 60 посетителей, сообщает прокуратура региона
.
В среду СК РФ сообщил о задержании директора кафе по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Поймали не всех". Кто стоит за массовым отравлением в Астрахани
«
"Суд заключил обвиняемую под домашний арест на 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении.
В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на среду, количество пострадавших увеличилось до 62, среди них есть дети.
Сальмонеллу нашли в продукции собственного изготовления - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что бургерная использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности.
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2023-2024 годах