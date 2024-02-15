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Госдума в первом чтении приняла закон об упрощении доступа бизнеса к ЭПР

Госдума в первом чтении приняла закон об упрощении доступа бизнеса к ЭПР - РИА Новости, 15.02.2024

Госдума в первом чтении приняла закон об упрощении доступа бизнеса к ЭПР

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, упрощающий доступ бизнеса к механизму экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:04

2024-02-15T15:04

2024-02-15T15:04

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, упрощающий доступ бизнеса к механизму экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина. Предусмотренные в нем новеллы "окажут благоприятное влияние на укрепление технологического суверенитета и внедрение цифровых инноваций в Российской Федерации", заявил на заседании Госдумы замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников. Механизм ЭПР помогает крупному, малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям снижать издержки и способствует запуску передовых проектов в разных сферах, поясняло ранее Минэкономразвития. В целях упрощения доступа бизнеса к программам ЭПР сокращаются перечень подаваемых документов и сроки их рассмотрения. Так, сроки рассмотрения инициативного предложения регулирующим органом сокращаются с 25 до 15 рабочих дней, организацией предпринимательского сообщества и высшим исполнительным органом власти субъекта РФ - до 10 рабочих дней. А срок рассмотрения инициативного предложения кабмином РФ или координационным органом сокращается с 30 до 20 рабочих дней. В то же время законопроект предусматривает, что участники ЭПР должны будут страховать свою гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в том числе в результате использования решений, созданных с применением искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующие дополнения должны быть включены в программу ЭПР. Кроме того, в этой программе должен быть прописан порядок использования и защиты технологий, разработанных с применением ИИ. При этом вводится обязанность субъектов ЭПР вести реестры, в которых будут отражены зоны ответственности сотрудников и лиц, использующих ИИ и работающих с ним, с уточнением суммы страхования, а также сведения о технологиях, созданных при реализации ЭПР. Законопроект также предусматривает создание специальной комиссии, которая будет рассматривать каждый случай причинения вреда технологией ИИ. Планируется, что в ее состав будут входить представители госорганов, бизнес-сообществ, эксперты, участники ЭПР. Порядок формирования и работы комиссии будет утверждать Минэкономразвития, а по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций в сфере финансового рынка - Банк России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса