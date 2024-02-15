https://ria.ru/20240215/belgorod-1927617434.html

Пушилин назвал обстрел Белгорода чудовищным

Пушилин назвал обстрел Белгорода чудовищным - РИА Новости, 15.02.2024

Пушилин назвал обстрел Белгорода чудовищным

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким жертв обстрела Белгорода со стороны украинских войск и назвал атаку ВСУ... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:13

2024-02-15T16:13

2024-02-15T16:13

белгород

денис пушилин

удар всу по тц в белгороде

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким жертв обстрела Белгорода со стороны украинских войск и назвал атаку ВСУ "чудовищной". "Очередной чудовищный обстрел Белгорода. Снова множество невинных жертв от рук украинских неонацистов, в том числе четырехмесячный ребенок… Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Донбасс скорбит вместе с Белгородом. Мы знаем эту боль и разделяем ее вместе с семьями погибших. Скорейшего выздоровления раненым!", - написал Пушилин. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927597611.html

белгород

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Варвара Скокшина

белгород, денис пушилин, удар всу по тц в белгороде, происшествия