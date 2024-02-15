Пушилин назвал обстрел Белгорода чудовищным
Пушилин назвал обстрел Белгорода чудовищным и выразил соболезнования
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким жертв обстрела Белгорода со стороны украинских войск и назвал атаку ВСУ "чудовищной".
"Очередной чудовищный обстрел Белгорода. Снова множество невинных жертв от рук украинских неонацистов, в том числе четырехмесячный ребенок… Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Донбасс скорбит вместе с Белгородом. Мы знаем эту боль и разделяем ее вместе с семьями погибших. Скорейшего выздоровления раненым!", - написал Пушилин.
По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.