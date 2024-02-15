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Пушилин назвал обстрел Белгорода чудовищным - РИА Новости, 15.02.2024
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16:13 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927617434.html
Пушилин назвал обстрел Белгорода чудовищным
Пушилин назвал обстрел Белгорода чудовищным - РИА Новости, 15.02.2024
Пушилин назвал обстрел Белгорода чудовищным
Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким жертв обстрела Белгорода со стороны украинских войск и назвал атаку ВСУ... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:13
2024-02-15T16:13
белгород
денис пушилин
удар всу по тц в белгороде
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким жертв обстрела Белгорода со стороны украинских войск и назвал атаку ВСУ "чудовищной". "Очередной чудовищный обстрел Белгорода. Снова множество невинных жертв от рук украинских неонацистов, в том числе четырехмесячный ребенок… Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Донбасс скорбит вместе с Белгородом. Мы знаем эту боль и разделяем ее вместе с семьями погибших. Скорейшего выздоровления раненым!", - написал Пушилин. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927597611.html
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белгород, денис пушилин, удар всу по тц в белгороде, происшествия
Белгород, Денис Пушилин, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Происшествия
Пушилин назвал обстрел Белгорода чудовищным

Пушилин назвал обстрел Белгорода чудовищным и выразил соболезнования

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким жертв обстрела Белгорода со стороны украинских войск и назвал атаку ВСУ "чудовищной".
"Очередной чудовищный обстрел Белгорода. Снова множество невинных жертв от рук украинских неонацистов, в том числе четырехмесячный ребенок… Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Донбасс скорбит вместе с Белгородом. Мы знаем эту боль и разделяем ее вместе с семьями погибших. Скорейшего выздоровления раненым!", - написал Пушилин.
По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Последствия удара ВСУ по Белгороду
Вчера, 15:33
 
БелгородДенис ПушилинУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеПроисшествия
 
 
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