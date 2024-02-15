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МИД пообещал вынести новую атаку Белгорода на рассмотрение Совбеза ООН - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 15.02.2024 (обновлено: 14:15 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927574673.html
МИД пообещал вынести новую атаку Белгорода на рассмотрение Совбеза ООН
МИД пообещал вынести новую атаку Белгорода на рассмотрение Совбеза ООН - РИА Новости, 15.02.2024
МИД пообещал вынести новую атаку Белгорода на рассмотрение Совбеза ООН
Очередной акт терроризма со стороны киевского режима в Белгороде будет вынесен РФ на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН, заявила... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:04
2024-02-15T14:15
специальная военная операция на украине
россия
белгород
оон
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
белгородская область
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Очередной акт терроризма со стороны киевского режима в Белгороде будет вынесен РФ на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения."Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН", - написала Захарова.
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россия
белгород
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россия, белгород, оон, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, удар всу по тц в белгороде
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгород, ООН, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
МИД пообещал вынести новую атаку Белгорода на рассмотрение Совбеза ООН

МИД: новый удар по Белгороду вынесут на рассмотрение международных организацией

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по Белгороду
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Очередной акт терроризма со стороны киевского режима в Белгороде будет вынесен РФ на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения.
"Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН", - написала Захарова.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородООНБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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