https://ria.ru/20240215/belgorod-1927574673.html
МИД пообещал вынести новую атаку Белгорода на рассмотрение Совбеза ООН
МИД пообещал вынести новую атаку Белгорода на рассмотрение Совбеза ООН - РИА Новости, 15.02.2024
МИД пообещал вынести новую атаку Белгорода на рассмотрение Совбеза ООН
Очередной акт терроризма со стороны киевского режима в Белгороде будет вынесен РФ на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН, заявила... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:04
2024-02-15T14:04
2024-02-15T14:15
специальная военная операция на украине
россия
белгород
оон
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
белгородская область
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Очередной акт терроризма со стороны киевского режима в Белгороде будет вынесен РФ на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения."Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН", - написала Захарова.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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МИД пообещал вынести новую атаку Белгорода на рассмотрение Совбеза ООН
МИД: новый удар по Белгороду вынесут на рассмотрение международных организацией