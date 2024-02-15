https://ria.ru/20240215/belgorod-1927574673.html

МИД пообещал вынести новую атаку Белгорода на рассмотрение Совбеза ООН

МИД пообещал вынести новую атаку Белгорода на рассмотрение Совбеза ООН - РИА Новости, 15.02.2024

МИД пообещал вынести новую атаку Белгорода на рассмотрение Совбеза ООН

Очередной акт терроризма со стороны киевского режима в Белгороде будет вынесен РФ на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН, заявила... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:04

2024-02-15T14:04

2024-02-15T14:15

специальная военная операция на украине

россия

белгород

оон

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Очередной акт терроризма со стороны киевского режима в Белгороде будет вынесен РФ на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения."Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН", - написала Захарова.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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Кирилл Волков

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