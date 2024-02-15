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Аккаунт штаба Байдена в TikTok заполонили негодующие комментарии по Газе - РИА Новости, 15.02.2024
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07:45 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/bayden-1927479151.html
Аккаунт штаба Байдена в TikTok заполонили негодующие комментарии по Газе
Аккаунт штаба Байдена в TikTok заполонили негодующие комментарии по Газе - РИА Новости, 15.02.2024
Аккаунт штаба Байдена в TikTok заполонили негодующие комментарии по Газе
Аккаунт избирательного штаба президента США Джо Байдена TikTok заполонили негодующие комментарии о войне в секторе Газа, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T07:45
2024-02-15T07:45
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аккаунт избирательного штаба президента США Джо Байдена TikTok заполонили негодующие комментарии о войне в секторе Газа, сообщает телеканал NBC News. "В аккаунте @bidenhq в TikTok было выложено девять видео с запуска в воскресенье. Разделы для комментариев под многими из них заполонены сообщениями о секторе Газа, авиаударах по Рафаху и палестинцах, которые пострадали от войны Израиля и ХАМАС", - указывает телеканал. Телеканал отмечает, что одной из причин того, что предвыборная кампания Байдена завела аккаунт в TikTok стало низкое доверие молодых избирателей, в том числе пользующихся TikTok, к политике Байдена в отношении конфликта в секторе Газа. Однако, как указывает телеканал, теперь Байдену приходится сталкиваться с недовольством электората из-за своей израильской политики не только на живых мероприятиях, но и онлайн. Соцсеть TikTok подвергается тщательному изучению со стороны американских властей, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды, что компания TikTok неоднократно опровергала. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.
https://ria.ru/20240213/rafakh-1927138389.html
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в мире, сша, израиль, джо байден, хамас
В мире, США, Израиль, Джо Байден, ХАМАС
Аккаунт штаба Байдена в TikTok заполонили негодующие комментарии по Газе

Аккаунт штаба Байдена в TikTok заполонили негодующие комментарии по сектору Газа

© AFP 2024 / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AFP 2024 / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аккаунт избирательного штаба президента США Джо Байдена TikTok заполонили негодующие комментарии о войне в секторе Газа, сообщает телеканал NBC News.
«
"В аккаунте @bidenhq в TikTok было выложено девять видео с запуска в воскресенье. Разделы для комментариев под многими из них заполонены сообщениями о секторе Газа, авиаударах по Рафаху и палестинцах, которые пострадали от войны Израиля и ХАМАС", - указывает телеканал.
Телеканал отмечает, что одной из причин того, что предвыборная кампания Байдена завела аккаунт в TikTok стало низкое доверие молодых избирателей, в том числе пользующихся TikTok, к политике Байдена в отношении конфликта в секторе Газа.
Однако, как указывает телеканал, теперь Байдену приходится сталкиваться с недовольством электората из-за своей израильской политики не только на живых мероприятиях, но и онлайн.
Соцсеть TikTok подвергается тщательному изучению со стороны американских властей, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды, что компания TikTok неоднократно опровергала.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.
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