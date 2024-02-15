https://ria.ru/20240215/azerbaydzhan-1927509752.html

Пашинян опасается широкомасштабной войны Азербайджана против Армении

Пашинян опасается широкомасштабной войны Азербайджана против Армении - РИА Новости, 15.02.2024

Пашинян опасается широкомасштабной войны Азербайджана против Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опасается, что Баку может пойти на широкомасштабную войну против Еревана. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:08

2024-02-15T11:08

2024-02-15T11:08

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азербайджан

ильхам алиев

никол пашинян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опасается, что Баку может пойти на широкомасштабную войну против Еревана. Выступая на заседании правительства, Пашинян заявил, что Ереван предлагает "на земле" и на карте воспроизвести границы советского периода и отвести от нее войска. Однако, по его словам, Баку занимает неконструктивную позицию, периодически поднимая вопрос о четырех анклавах, существовавших на территории Советской Армении, отказываясь при этом признавать, что под азербайджанской оккупацией в настоящее время находятся территории более 30 армянских сел. "Азербайджан пытается сформулировать так, чтобы его войска не покидали территории 31 армянского села... Армения подтверждает готовность к конкретным решениям, принципы которых уже обговорены – это взаимное признание границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. По сути, сторонам осталась техническая работа решить вопрос путем воспроизводства де-юре границы от 1991 года", - сказал Пашинян. По его словам, Армения согласна провести делимитацию всей границы или осуществить этот процесс локально, разделив границу на участки. "Но Азербайджан, кажется, избегает и этого варианта. И наш анализ показывает, что для этого может быть одна причина - начать боевые действия на определенных участках границы с перспективой перевода военной эскалации в широкомасштабную войну против Армении", - заявил Пашинян. По его словам, Баку продолжает проводить политику "дайте мне то, что я хочу, или я заберу это военным путем". Пашинян считает, что для недопущения этого нужно вовлекаться в активные переговоры и крепко стоять на позициях защиты интересов страны, территориальной целостности и суверенитета. Он также назвал нарушением суверенитета и вмешательством во внутренние дела Армении заявления властей Азербайджана о необходимости изменения законодательства Армении для заключения мирного договора. Пашинян подчеркнул, что армянское законодательство мирному процессу не препятствует. Девятнадцатого января Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, поскольку в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении. В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении". Действующая конституция Армении была принята в 1995 году, реформировалась 2005 и 2015 годах. После поправок 2015 года страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240104/dogovor-1919729515.html

https://ria.ru/20240213/azrebaydzhan-1926998076.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе