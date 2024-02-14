https://ria.ru/20240214/zemli-1927452721.html

Прокуратура хочет через суд забрать земли, на которых находится собор УПЦ

Прокуратура хочет через суд забрать земли, на которых находится собор УПЦ - РИА Новости, 14.02.2024

Прокуратура хочет через суд забрать земли, на которых находится собор УПЦ

Прокуроры обратились в суд с требованием отменить решение о передаче в пользование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) земель, на которых... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T22:47

2024-02-14T22:47

2024-02-14T22:47

украина

россия

служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прокуроры обратились в суд с требованием отменить решение о передаче в пользование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) земель, на которых находится Успенский собор, сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры Украины. "Прокуратура настаивает на возвращении земель государству, на которых расположен Успенский собор. Прокуроры Смелянской окружной прокуратуры направили в суд иск в интересах государства к Каневскому городскому совету и Киевской митрополии УПЦ об устранении препятствий в праве пользования и распоряжения земельным участком историко-культурного назначения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Черкасской областной прокуратуры в соцсети Facebook*.В ведомстве пояснили, что на этом земельном участке находится Успенский собор, признанный памятником археологии республиканского значения. Как утверждают в прокуратуре, выявлено нарушение требований законодательства при передаче в постоянное пользование УПЦ земельного участка. "Прокуроры будут настаивать признать незаконным и отменить решение Каневского городского совета, а также признать недействительным государственный акт на право постоянного пользования земельным участком и отменить государственную регистрацию этого земельного участка", - отметили в прокуратуре. В ведомстве напомнили, что на данный момент в Хозяйственном суде на рассмотрении находится иск с требованием вернуть Успенский собор УПЦ в собственность государства. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240214/khram-1927210575.html

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украина, россия, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц