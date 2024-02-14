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Прокуратура хочет через суд забрать земли, на которых находится собор УПЦ - РИА Новости, 14.02.2024
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22:47 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/zemli-1927452721.html
Прокуратура хочет через суд забрать земли, на которых находится собор УПЦ
Прокуратура хочет через суд забрать земли, на которых находится собор УПЦ - РИА Новости, 14.02.2024
Прокуратура хочет через суд забрать земли, на которых находится собор УПЦ
Прокуроры обратились в суд с требованием отменить решение о передаче в пользование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) земель, на которых... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T22:47
2024-02-14T22:47
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прокуроры обратились в суд с требованием отменить решение о передаче в пользование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) земель, на которых находится Успенский собор, сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры Украины. &quot;Прокуратура настаивает на возвращении земель государству, на которых расположен Успенский собор. Прокуроры Смелянской окружной прокуратуры направили в суд иск в интересах государства к Каневскому городскому совету и Киевской митрополии УПЦ об устранении препятствий в праве пользования и распоряжения земельным участком историко-культурного назначения&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на странице Черкасской областной прокуратуры в соцсети Facebook*.В ведомстве пояснили, что на этом земельном участке находится Успенский собор, признанный памятником археологии республиканского значения. Как утверждают в прокуратуре, выявлено нарушение требований законодательства при передаче в постоянное пользование УПЦ земельного участка. "Прокуроры будут настаивать признать незаконным и отменить решение Каневского городского совета, а также признать недействительным государственный акт на право постоянного пользования земельным участком и отменить государственную регистрацию этого земельного участка", - отметили в прокуратуре. В ведомстве напомнили, что на данный момент в Хозяйственном суде на рассмотрении находится иск с требованием вернуть Успенский собор УПЦ в собственность государства. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, россия, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Прокуратура хочет через суд забрать земли, на которых находится собор УПЦ

Прокуратура Украины хочет через суд забрать земли, где находится собор УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУспенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прокуроры обратились в суд с требованием отменить решение о передаче в пользование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) земель, на которых находится Успенский собор, сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры Украины.
«

"Прокуратура настаивает на возвращении земель государству, на которых расположен Успенский собор. Прокуроры Смелянской окружной прокуратуры направили в суд иск в интересах государства к Каневскому городскому совету и Киевской митрополии УПЦ об устранении препятствий в праве пользования и распоряжения земельным участком историко-культурного назначения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Черкасской областной прокуратуры в соцсети Facebook*.

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В ведомстве пояснили, что на этом земельном участке находится Успенский собор, признанный памятником археологии республиканского значения. Как утверждают в прокуратуре, выявлено нарушение требований законодательства при передаче в постоянное пользование УПЦ земельного участка.
«
"Прокуроры будут настаивать признать незаконным и отменить решение Каневского городского совета, а также признать недействительным государственный акт на право постоянного пользования земельным участком и отменить государственную регистрацию этого земельного участка", - отметили в прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что на данный момент в Хозяйственном суде на рассмотрении находится иск с требованием вернуть Успенский собор УПЦ в собственность государства.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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