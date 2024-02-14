https://ria.ru/20240214/zakupki-1927454179.html

СМИ: США хотят сократить закупку F-35 в 2025 году из-за ограничений бюджета

СМИ: США хотят сократить закупку F-35 в 2025 году из-за ограничений бюджета - РИА Новости, 14.02.2024

СМИ: США хотят сократить закупку F-35 в 2025 году из-за ограничений бюджета

Президент США Джо Байден хочет сократить на 18% число истребителей F-35, которые Пентагон закупит в 2025 году, из-за ограничений конгрессом США бюджета на... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T23:05

2024-02-14T23:05

2024-02-14T23:05

в мире

сша

украина

израиль

ллойд остин

джо байден

министерство обороны сша

f-35

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766546604_115:0:3080:1668_1920x0_80_0_0_8289486c88819132314b7ffc7cb2cd6d.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет сократить на 18% число истребителей F-35, которые Пентагон закупит в 2025 году, из-за ограничений конгрессом США бюджета на оборону, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника. Как заявили агентству источники, общий бюджет США на оборону и национальную безопасность может составить 895 миллиардов долларов, что приведет к сокращениям ряда программ, задержкам в реализации существующих программ и "замедлению усилий" по созданию запасов оружия, истощенных из-за конфликтов Украины и Израиля. "Заказ Пентагона на малозаметный истребитель компании Lockheed Martin (истребитель F-35 - ред.) составит менее 70 самолетов по сравнению с ожидаемым заказом на 83 истребителя, что приведет к сокращению расходов на самолеты на 1,6 миллиарда долларов", - рассказали агентству источники. Источники добавили агентству, что переговоры по бюджету между министром обороны США Ллойдом Остином и Административно-бюджетным управлением Белого дома в основном завершились, но окончательная сумма может измениться до того, как бюджетный запрос будет обнародован 11 марта. Отмечается, что сокращение заказов на F-35 может повлиять на работу компании-производителя истребителей Lockheed Martin, которая получает около четверти своих доходов от программы создания реактивных самолетов.

https://ria.ru/20240214/byudzhet-1927372779.html

https://ria.ru/20240207/prognoz-1926045829.html

сша

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, израиль, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, f-35, lockheed martin