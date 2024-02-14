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СМИ: США хотят сократить закупку F-35 в 2025 году из-за ограничений бюджета - РИА Новости, 14.02.2024
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23:05 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/zakupki-1927454179.html
СМИ: США хотят сократить закупку F-35 в 2025 году из-за ограничений бюджета
СМИ: США хотят сократить закупку F-35 в 2025 году из-за ограничений бюджета - РИА Новости, 14.02.2024
СМИ: США хотят сократить закупку F-35 в 2025 году из-за ограничений бюджета
Президент США Джо Байден хочет сократить на 18% число истребителей F-35, которые Пентагон закупит в 2025 году, из-за ограничений конгрессом США бюджета на... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:05
2024-02-14T23:05
в мире
сша
украина
израиль
ллойд остин
джо байден
министерство обороны сша
f-35
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет сократить на 18% число истребителей F-35, которые Пентагон закупит в 2025 году, из-за ограничений конгрессом США бюджета на оборону, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника. Как заявили агентству источники, общий бюджет США на оборону и национальную безопасность может составить 895 миллиардов долларов, что приведет к сокращениям ряда программ, задержкам в реализации существующих программ и "замедлению усилий" по созданию запасов оружия, истощенных из-за конфликтов Украины и Израиля. "Заказ Пентагона на малозаметный истребитель компании Lockheed Martin (истребитель F-35 - ред.) составит менее 70 самолетов по сравнению с ожидаемым заказом на 83 истребителя, что приведет к сокращению расходов на самолеты на 1,6 миллиарда долларов", - рассказали агентству источники. Источники добавили агентству, что переговоры по бюджету между министром обороны США Ллойдом Остином и Административно-бюджетным управлением Белого дома в основном завершились, но окончательная сумма может измениться до того, как бюджетный запрос будет обнародован 11 марта. Отмечается, что сокращение заказов на F-35 может повлиять на работу компании-производителя истребителей Lockheed Martin, которая получает около четверти своих доходов от программы создания реактивных самолетов.
https://ria.ru/20240214/byudzhet-1927372779.html
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в мире, сша, украина, израиль, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, f-35, lockheed martin
В мире, США, Украина, Израиль, Ллойд Остин, Джо Байден, Министерство обороны США, F-35, Lockheed Martin
СМИ: США хотят сократить закупку F-35 в 2025 году из-за ограничений бюджета

Рейтер: США хотят сократить закупку F-35 в 2025 году из-за ограничений бюджета

© AP Photo / Newsis/Kang Jong-minИстребитель F-35A
Истребитель F-35A - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Newsis/Kang Jong-min
Истребитель F-35A . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет сократить на 18% число истребителей F-35, которые Пентагон закупит в 2025 году, из-за ограничений конгрессом США бюджета на оборону, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника.
Как заявили агентству источники, общий бюджет США на оборону и национальную безопасность может составить 895 миллиардов долларов, что приведет к сокращениям ряда программ, задержкам в реализации существующих программ и "замедлению усилий" по созданию запасов оружия, истощенных из-за конфликтов Украины и Израиля.
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"Заказ Пентагона на малозаметный истребитель компании Lockheed Martin (истребитель F-35 - ред.) составит менее 70 самолетов по сравнению с ожидаемым заказом на 83 истребителя, что приведет к сокращению расходов на самолеты на 1,6 миллиарда долларов", - рассказали агентству источники.
Источники добавили агентству, что переговоры по бюджету между министром обороны США Ллойдом Остином и Административно-бюджетным управлением Белого дома в основном завершились, но окончательная сумма может измениться до того, как бюджетный запрос будет обнародован 11 марта.
Отмечается, что сокращение заказов на F-35 может повлиять на работу компании-производителя истребителей Lockheed Martin, которая получает около четверти своих доходов от программы создания реактивных самолетов.
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В миреСШАУкраинаИзраильЛлойд ОстинДжо БайденМинистерство обороны СШАF-35Lockheed Martin
 
 
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