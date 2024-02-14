https://ria.ru/20240214/vpk-1927209365.html

Келин: российский ВПК имеет все возможности производства

Келин: российский ВПК имеет все возможности производства - РИА Новости, 14.02.2024

Келин: российский ВПК имеет все возможности производства

Российский военно-промышленный комплекс ведет полномасштабное производство всего необходимого и не нуждается в иностранной поддержке в отличие от Украины,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T00:35

2024-02-14T00:35

2024-02-14T00:35

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс ведет полномасштабное производство всего необходимого и не нуждается в иностранной поддержке в отличие от Украины, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Наш военно-промышленный комплекс, которого у Украины нет совсем, ведет полномасштабное производство того, что необходимо… И мы не нуждаемся ни в какой иностранной помощи или поддержке. У нас есть достаточные возможности в самой России для продолжения этого", - сказал он в интервью телеканалу Sky News, полную запись которого РИА Новости предоставило посольство. Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* признавал, что нехватка личного состава в украинских войсках ощутима. При этом отмечалось, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240210/bronezhilety-1926529047.html

https://ria.ru/20240125/borba-1923483930.html

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россия, украина, владимир путин, андрей келин, кирилл буданов, нато