https://ria.ru/20240214/voenkomat-1927283950.html

Поджигательницу военкомата в Петербурге приговорили к десяти годам колонии

Поджигательницу военкомата в Петербурге приговорили к десяти годам колонии - РИА Новости, 14.02.2024

Поджигательницу военкомата в Петербурге приговорили к десяти годам колонии

Поджегшая военкомат в Петербурге женщина приговорена к 10 годам колонии общего режима по делу о совершении теракта, сообщила объединённая пресс-служба судов... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:26

2024-02-14T11:26

2024-02-14T11:27

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Поджегшая военкомат в Петербурге женщина приговорена к 10 годам колонии общего режима по делу о совершении теракта, сообщила объединённая пресс-служба судов города. "Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Жумагул Курбановой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (Теракт) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК общего режима", - сообщает пресс-служба. Женщина вину признала, в содеянном раскаялась, ущерб возместила, добавили в пресс-службе судов. По версии следствия, Курбанова вечером 1 августа 2023 года совершила поджог входной двери военного комиссариата на Английском проспекте, д. 2 лит. Б, после чего сделала видеозвонок заказчикам с места событий и скрылась. Военному комиссариату был причинен значительный материальный ущерб на сумму 91 965 рублей. Ранее сообщалось, что женщину задержали по "горячим следам" в ночь на 2 августа. Она дала признательные показания, в которых указала, что думала, что совершает поджог двери помещения, где находится офис мошенников, укравших ее деньги. В этом ее убедил неизвестный, который представился "сотрудником службы безопасности Центробанка" и пообещал ей за поджог 50 тысяч рублей. В итоге ей перевели только 2 тысячи, на которые она купила масло и бензин. По телефонной инструкции незнакомца женщина сделала из них зажигательную смесь и пришла по указанному адресу к военкомату, где и совершила поджог. Отмечается, что при аресте Курбановой вменялась ч. 2 ст. 167 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. "Дело Курбановой - историческое. Дело в том, что это первое поступившее дело по статье 205 УК РФ в истории Первого Западного окружного военного суда после внесения соответствующих изменений в УПК РФ в конце ноября 2023 года", - добавили в пресс-службе судов Петербурга. Как пояснили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов, изменения в ст. 31 УПК РФ коснулись того, что дела по статье 205 УК РФ могут слушаться во всех военных окружных судах.

https://ria.ru/20240126/naryshkin-1923550205.html

https://ria.ru/20240125/pensionerka-1923442363.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург