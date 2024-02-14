https://ria.ru/20240214/ukrainizatsiya-1927306647.html
Россия будет пресекать попытки украинизировать повестку G20, заявил Лавров
Россия будет пресекать попытки украинизировать повестку G20, заявил Лавров - РИА Новости, 14.02.2024
Россия будет пресекать попытки украинизировать повестку G20, заявил Лавров
Россия намерена продолжить усилия по пресечению попыток западных стран "украинизировать" повестку дня в рамках "Большой Двадцатки", заявил министр иностранных... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:47
2024-02-14T12:47
2024-02-14T12:47
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сергей лавров
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия намерена продолжить усилия по пресечению попыток западных стран "украинизировать" повестку дня в рамках "Большой Двадцатки", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Работаем в "Группе двадцати", которая остается важным механизмом согласования подходов в сфере экономики и финансов. Совместно с государствами глобального Юга продолжим пресекать попытки меньшинства превратить "Двадцатку" в инструмент достижения собственных узкокорыстных задач, включая "украинизацию" повестки дня этого объединения", - сказал Лавров, выступая в ходе "правительственного часа" в Госдуме. Министр добавил, что "с таких позиций" Москва готовится к участию в совещании министров иностранных дел "Группы двадцати", которое состоится в Рио-де-Жанейро на следующей неделе. В "Группу двадцати" входят Россия, Австралия, Аргентина, Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Великобритания, Германия, США, Франция, Южная Корея, Турция, ЮАР, Япония, Европейский союз и Африканский союз. В конце прошлого года председательство в G20 перешло к Бразилии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бразилия, юг, сергей лавров, большая двадцатка, госдума рф, африканский союз
В мире, Россия, Бразилия, Юг, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Госдума РФ, Африканский союз
Россия будет пресекать попытки украинизировать повестку G20, заявил Лавров
Лавров: Россия продолжит пресекать попытки Запада украинизировать повестку G20
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия намерена продолжить усилия по пресечению попыток западных стран "украинизировать" повестку дня в рамках "Большой Двадцатки", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Работаем в "Группе двадцати", которая остается важным механизмом согласования подходов в сфере экономики и финансов. Совместно с государствами глобального Юга
продолжим пресекать попытки меньшинства превратить "Двадцатку" в инструмент достижения собственных узкокорыстных задач, включая "украинизацию" повестки дня этого объединения", - сказал Лавров, выступая в ходе "правительственного часа" в Госдуме
.
Министр добавил, что "с таких позиций" Москва
готовится к участию в совещании министров иностранных дел "Группы двадцати", которое состоится в Рио-де-Жанейро
на следующей неделе.
В "Группу двадцати" входят Россия, Австралия, Аргентина, Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Великобритания, Германия, США, Франция, Южная Корея, Турция, ЮАР, Япония, Европейский союз и Африканский союз. В конце прошлого года председательство в G20 перешло к Бразилии.
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