https://ria.ru/20240214/ukrainizatsiya-1927306647.html

Россия будет пресекать попытки украинизировать повестку G20, заявил Лавров

Россия будет пресекать попытки украинизировать повестку G20, заявил Лавров - РИА Новости, 14.02.2024

Россия будет пресекать попытки украинизировать повестку G20, заявил Лавров

Россия намерена продолжить усилия по пресечению попыток западных стран "украинизировать" повестку дня в рамках "Большой Двадцатки", заявил министр иностранных... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:47

2024-02-14T12:47

2024-02-14T12:47

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия намерена продолжить усилия по пресечению попыток западных стран "украинизировать" повестку дня в рамках "Большой Двадцатки", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Работаем в "Группе двадцати", которая остается важным механизмом согласования подходов в сфере экономики и финансов. Совместно с государствами глобального Юга продолжим пресекать попытки меньшинства превратить "Двадцатку" в инструмент достижения собственных узкокорыстных задач, включая "украинизацию" повестки дня этого объединения", - сказал Лавров, выступая в ходе "правительственного часа" в Госдуме. Министр добавил, что "с таких позиций" Москва готовится к участию в совещании министров иностранных дел "Группы двадцати", которое состоится в Рио-де-Жанейро на следующей неделе. В "Группу двадцати" входят Россия, Австралия, Аргентина, Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Великобритания, Германия, США, Франция, Южная Корея, Турция, ЮАР, Япония, Европейский союз и Африканский союз. В конце прошлого года председательство в G20 перешло к Бразилии.

https://ria.ru/20240214/peskov-1927305454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, бразилия, юг, сергей лавров, большая двадцатка, госдума рф, африканский союз