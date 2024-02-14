https://ria.ru/20240214/ukraina-1927400039.html

МИД Британии назвал опасность эскалации конфликта на Украине "иллюзорной"

МИД Британии назвал опасность эскалации конфликта на Украине "иллюзорной" - РИА Новости, 14.02.2024

МИД Британии назвал опасность эскалации конфликта на Украине "иллюзорной"

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в статье для газеты Hill назвал "иллюзорной" опасность эскалации украинского конфликта. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:51

2024-02-14T17:51

2024-02-14T20:13

специальная военная операция на украине

россия

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дэвид кэмерон

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в статье для газеты Hill назвал "иллюзорной" опасность эскалации украинского конфликта. "Мы доказали, что опасности эскалации являются иллюзорными. Британия была первой (страной. — Прим. ред.), предоставившей все, от противотанкового вооружения до артиллерии и танков, и теперь дальнобойную огневую мощь, такую как ракеты Storm Shadow", — написал он. Кэмерон обвинил российские власти, что они якобы "бряцали оружием", и назвал такие действия "пустой риторикой".Министр призвал союзников продолжать противостоять Москве. По его мнению, западные страны должны продемонстрировать силу, проявленную с 2022 года, когда они начали оказывать поддержку Украине. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.В Москве также неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240210/nato-1926563393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, великобритания, украина, дэвид кэмерон, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр