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МИД Британии назвал опасность эскалации конфликта на Украине "иллюзорной" - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 14.02.2024 (обновлено: 20:13 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/ukraina-1927400039.html
МИД Британии назвал опасность эскалации конфликта на Украине "иллюзорной"
МИД Британии назвал опасность эскалации конфликта на Украине "иллюзорной" - РИА Новости, 14.02.2024
МИД Британии назвал опасность эскалации конфликта на Украине "иллюзорной"
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в статье для газеты Hill назвал "иллюзорной" опасность эскалации украинского конфликта. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:51
2024-02-14T20:13
специальная военная операция на украине
россия
великобритания
украина
дэвид кэмерон
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в статье для газеты Hill назвал "иллюзорной" опасность эскалации украинского конфликта. "Мы доказали, что опасности эскалации являются иллюзорными. Британия была первой (страной. — Прим. ред.), предоставившей все, от противотанкового вооружения до артиллерии и танков, и теперь дальнобойную огневую мощь, такую как ракеты Storm Shadow", — написал он. Кэмерон обвинил российские власти, что они якобы "бряцали оружием", и назвал такие действия "пустой риторикой".Министр призвал союзников продолжать противостоять Москве. По его мнению, западные страны должны продемонстрировать силу, проявленную с 2022 года, когда они начали оказывать поддержку Украине. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.В Москве также неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240210/nato-1926563393.html
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россия, великобритания, украина, дэвид кэмерон, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Украина, Дэвид Кэмерон, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Британии назвал опасность эскалации конфликта на Украине "иллюзорной"

Кэмерон призвал продолжать поставлять ВСУ оружие для противостояния России

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в статье для газеты Hill назвал "иллюзорной" опасность эскалации украинского конфликта.
«
"Мы доказали, что опасности эскалации являются иллюзорными. Британия была первой (страной. — Прим. ред.), предоставившей все, от противотанкового вооружения до артиллерии и танков, и теперь дальнобойную огневую мощь, такую как ракеты Storm Shadow", — написал он.
Кэмерон обвинил российские власти, что они якобы "бряцали оружием", и назвал такие действия "пустой риторикой".
Министр призвал союзников продолжать противостоять Москве. По его мнению, западные страны должны продемонстрировать силу, проявленную с 2022 года, когда они начали оказывать поддержку Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВеликобританияУкраинаДэвид КэмеронВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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