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Источник: США угрожают частным банкам Турции из-за взаимодействия с Россией
Источник: США угрожают частным банкам Турции из-за взаимодействия с Россией - РИА Новости, 14.02.2024
Источник: США угрожают частным банкам Турции из-за взаимодействия с Россией
США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов из России, доходит до... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T07:03
2024-02-14T07:03
2024-02-14T08:47
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АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов из России, доходит до угроз, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе."В настоящее время ряд частных банков страны получает предупреждения (о переводах с РФ. — Прим. ред. ) от США в связи с санкционной политикой. Доходит и до угрожающего тона", — рассказал собеседник агентства.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.В сентябре 2022 года турецкие банки также приостановили обслуживание карт "Мир". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240201/banki-1924719926.html
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в мире, россия, сша, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, санкции в отношении россии, турция
В мире, Россия, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Турция
Источник: США угрожают частным банкам Турции из-за взаимодействия с Россией
США пригрозили частным банкам Турции по теме денежных переводов с Россией