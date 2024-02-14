Рейтинг@Mail.ru
Источник: США угрожают частным банкам Турции из-за взаимодействия с Россией - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 14.02.2024 (обновлено: 08:47 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/ugrozy-1927226146.html
Источник: США угрожают частным банкам Турции из-за взаимодействия с Россией
Источник: США угрожают частным банкам Турции из-за взаимодействия с Россией - РИА Новости, 14.02.2024
Источник: США угрожают частным банкам Турции из-за взаимодействия с Россией
США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов из России, доходит до... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T07:03
2024-02-14T08:47
в мире
россия
сша
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
санкции в отношении россии
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780114814_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_374a48edaffcf5c368d6fa60cb24efac.jpg
АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов из России, доходит до угроз, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе.&quot;В настоящее время ряд частных банков страны получает предупреждения (о переводах с РФ. — Прим. ред. ) от США в связи с санкционной политикой. Доходит и до угрожающего тона&quot;, — рассказал собеседник агентства.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.В сентябре 2022 года турецкие банки также приостановили обслуживание карт "Мир". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240201/banki-1924719926.html
россия
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780114814_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_447a4aef991561ed9093e4440b3b480b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, санкции в отношении россии, турция
В мире, Россия, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Турция
Источник: США угрожают частным банкам Турции из-за взаимодействия с Россией

США пригрозили частным банкам Турции по теме денежных переводов с Россией

© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкие лиры
Турецкие лиры - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкие лиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов из России, доходит до угроз, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе.
«

"В настоящее время ряд частных банков страны получает предупреждения (о переводах с РФ. — Прим. ред. ) от США в связи с санкционной политикой. Доходит и до угрожающего тона", — рассказал собеседник агентства.

С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.
В сентябре 2022 года турецкие банки также приостановили обслуживание карт "Мир".
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Турецкие лиры - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Источник: некоторые банки Турции закрыли счета российских фирм из-за США
1 февраля, 08:37
 
В миреРоссияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала