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Гранатометчики "Востока" провели учебные стрельбы перед боевой задачей
Гранатометчики "Востока" провели учебные стрельбы перед боевой задачей - РИА Новости, 14.02.2024
Гранатометчики "Востока" провели учебные стрельбы перед боевой задачей
Военнослужащие подразделений группировки войск "Восток" провели занятия по стрельбе из гранатометов перед выполнением боевых задач в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T05:07
2024-02-14T05:07
2024-02-14T05:07
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Военнослужащие подразделений группировки войск "Восток" провели занятия по стрельбе из гранатометов перед выполнением боевых задач в зоне спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Инструкторы группировки войск "Восток" передают свой боевой опыт военнослужащим, впервые прибывшим в зону СВО. Бойцы обучаются стрельбе из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В на полигоне в тыловом районе Донецкой Народной Республики", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что занятия прошли в условиях максимально приближенных к боевым. "После одиночного обучения каждый гранатометчик переходит к тренировкам в составе боевой группы, которая выполняет штурм опорного пункта условного противника", - дополнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240213/kupyanskoe-1927071287.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Гранатометчики "Востока" провели учебные стрельбы перед боевой задачей
Бойцы группировки "Восток" провели учебные стрельбы перед боевой задачей
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Военнослужащие подразделений группировки войск "Восток" провели занятия по стрельбе из гранатометов перед выполнением боевых задач в зоне спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"Инструкторы группировки войск "Восток" передают свой боевой опыт военнослужащим, впервые прибывшим в зону СВО. Бойцы обучаются стрельбе из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В на полигоне в тыловом районе Донецкой Народной Республики", - рассказали в МО РФ.
Уточняется, что занятия прошли в условиях максимально приближенных к боевым.
"После одиночного обучения каждый гранатометчик переходит к тренировкам в составе боевой группы, которая выполняет штурм опорного пункта условного противника", - дополнили в МО РФ.
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