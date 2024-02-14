https://ria.ru/20240214/strelby-1927221910.html

Гранатометчики "Востока" провели учебные стрельбы перед боевой задачей

Гранатометчики "Востока" провели учебные стрельбы перед боевой задачей - РИА Новости, 14.02.2024

Гранатометчики "Востока" провели учебные стрельбы перед боевой задачей

Военнослужащие подразделений группировки войск "Восток" провели занятия по стрельбе из гранатометов перед выполнением боевых задач в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T05:07

2024-02-14T05:07

2024-02-14T05:07

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Военнослужащие подразделений группировки войск "Восток" провели занятия по стрельбе из гранатометов перед выполнением боевых задач в зоне спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Инструкторы группировки войск "Восток" передают свой боевой опыт военнослужащим, впервые прибывшим в зону СВО. Бойцы обучаются стрельбе из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В на полигоне в тыловом районе Донецкой Народной Республики", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что занятия прошли в условиях максимально приближенных к боевым. "После одиночного обучения каждый гранатометчик переходит к тренировкам в составе боевой группы, которая выполняет штурм опорного пункта условного противника", - дополнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240213/kupyanskoe-1927071287.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)