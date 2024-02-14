https://ria.ru/20240214/strany-uchastnitsy-1927402274.html

Наталья Кочанова: число стран-участниц проекта "Поезд памяти" расширится

Наталья Кочанова: число стран-участниц проекта "Поезд памяти" расширится - РИА Новости, 14.02.2024

Наталья Кочанова: число стран-участниц проекта "Поезд памяти" расширится

Число стран-участниц проекта "Поезд памяти", инициированного парламентами Белоруссии и России, в 2024 году расширится, сообщила спикер верхней палаты... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:57

2024-02-14T17:57

2024-02-14T17:57

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

киргизия

наталья кочанова

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Число стран-участниц проекта "Поезд памяти", инициированного парламентами Белоруссии и России, в 2024 году расширится, сообщила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. "В этом году белорусско-российское мероприятие "Поезд памяти" будет проходить в третий раз. Формат его проведения остается прежним, потому что он хорошо себя зарекомендовал. Самое главное, что это нравится ребятам. Мы планируем, что количество стран-участников будет больше", - приводит ее слова пресс-служба палаты в своем Telegram-канале. Кочанова отметила, что на сегодняшний день кроме белорусских и российских ребят будут еще участвовать дети из Киргизии, Армении, как было и в прошлом году. "К нам уже присоединились ребята из Азербайджана. Сейчас прорабатывается вопрос по Узбекистану и Казахстану. То есть состав участников и стран увеличивается. Поэтому мы рассчитываем, что именно в таком составе в текущем году ребята из этих стран примут участие в этом важном молодежном мероприятии "Поезд памяти", - подчеркнула она. Спикер напомнила, что "этот год – год 80-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, поэтому акцент будет сделан именно на этом событии". "Это мероприятие и проводится под эгидой памяти об исторических событиях Великой Отечественной войны. Все регионы сегодня уже включились в эту работу. Мы определили города, которые будут посещать ребята в Беларуси. Местные органы власти занимаются формированием программы для них. Это, конечно, и посещение исторических мест, в которых проходили события в годы Великой Отечественной войны. Но, кроме этого, это еще и мероприятия, которые будут направлены на то, чтобы показать современную Беларусь, наши города, как развивается наша страна, промышленность, экономика", - рассказала Кочанова. Ранее в парламенте сообщали, что старт проекту традиционно будет дан в Бресте 21 июня, чтобы "22-го числа ребята смогли принять участие в мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войны, и далее проезжать города Беларуси и России". Проект "Поезд памяти" проводится по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой с участием РЖД. Проект имеет статус мероприятия Союзного государства. В 2022 году в нем приняли участие 100 десятиклассников из России и 100 - из Белоруссии. В 2023 году добавились участники еще из двух стран - Армении и Киргизии.

https://ria.ru/20240208/pomosch-1926118873.html

https://ria.ru/20240124/vospitanie-1923233345.html

белоруссия

россия

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, киргизия, наталья кочанова, валентина матвиенко, совет федерации рф