https://ria.ru/20240214/spetsoperatsiya-1927369483.html

Группировка "Восток" улучшила положение на Южнодонецком направлении

Группировка "Восток" улучшила положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.02.2024

Группировка "Восток" улучшила положение на Южнодонецком направлении

Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, потери Украины составили до 160 военнослужащих, танк, две БМП, два ЗРК... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:14

2024-02-14T16:14

2024-02-14T16:23

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, потери Украины составили до 160 военнослужащих, танк, две БМП, два ЗРК "Стрела-10", три гаубицы FH70 и самоходка Krab, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства,По данным ведомства, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", три автомобиля, три гаубицы FH70 производства Великобритании, а также самоходка Krab производства Польши.

https://ria.ru/20240214/svo-1927371521.html

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины