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Группировка "Восток" улучшила положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.02.2024
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16:14 14.02.2024 (обновлено: 16:23 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/spetsoperatsiya-1927369483.html
Группировка "Восток" улучшила положение на Южнодонецком направлении
Группировка "Восток" улучшила положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.02.2024
Группировка "Восток" улучшила положение на Южнодонецком направлении
Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, потери Украины составили до 160 военнослужащих, танк, две БМП, два ЗРК... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:14
2024-02-14T16:23
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, потери Украины составили до 160 военнослужащих, танк, две БМП, два ЗРК "Стрела-10", три гаубицы FH70 и самоходка Krab, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства,По данным ведомства, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", три автомобиля, три гаубицы FH70 производства Великобритании, а также самоходка Krab производства Польши.
https://ria.ru/20240214/svo-1927371521.html
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россия, безопасность, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" улучшила положение на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, потери Украины составили до 160 военнослужащих, танк, две БМП, два ЗРК "Стрела-10", три гаубицы FH70 и самоходка Krab, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства,
По данным ведомства, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", три автомобиля, три гаубицы FH70 производства Великобритании, а также самоходка Krab производства Польши.
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