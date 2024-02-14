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Бирюков заявил о готовности городских служб к предстоящему снегопаду - РИА Новости, 14.02.2024
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20:44 14.02.2024
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Бирюков заявил о готовности городских служб к предстоящему снегопаду
Бирюков заявил о готовности городских служб к предстоящему снегопаду - РИА Новости, 14.02.2024
Бирюков заявил о готовности городских служб к предстоящему снегопаду
Сильный снегопад начнется в Москве в ночь на четверг, коммунальные службы Москвы приведены в готовность, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:44
2024-02-14T20:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
сергей собянин
снегопад в москве
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сильный снегопад начнется в Москве в ночь на четверг, коммунальные службы Москвы приведены в готовность, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. &quot;Ориентировочно с трех утра ближайших суток начнется сильный снегопад. До вечера 15 февраля выпадет более 11 сантиметров снега&quot;, - сказал Бирюков агентству.Он добавил, что за весь текущий зимний период выпало уже 186 сантиметров снега, что значительно больше среднестатистической нормы за весь сезон (152 сантиметра). Бирюков уточнил, что работники жилищно-коммунального хозяйства и всей городской системы с этим справляются. "На данном этапе приведены в готовность более 14 тысяч единиц техники, снегоуборочной, снеговывозящей. Приведены в готовность все снегосплавные пункты. Привлечены дополнительные силы для уборки городских территорий. Помимо штатных работников, привлечены сотрудники подрядных организаций, работники инженерных служб города", - добавил он. По словам Бирюкова, мэр Москвы Сергей Собянин лично контролирует все действия коммунальщиков по уборке снега, по созданию всех необходимых условий в прохождении этого периода для городской системы жизнеобеспечения. "Коммунальные службы приведены в готовность", - заключил он.
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общество, москва, петр бирюков, сергей собянин, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Сергей Собянин, Снегопад в Москве

Бирюков заявил о готовности городских служб к предстоящему снегопаду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника на улице Москвы
Снегоуборочная техника на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снегоуборочная техника на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сильный снегопад начнется в Москве в ночь на четверг, коммунальные службы Москвы приведены в готовность, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«

"Ориентировочно с трех утра ближайших суток начнется сильный снегопад. До вечера 15 февраля выпадет более 11 сантиметров снега", - сказал Бирюков агентству.

Люди во время снегопада на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Москвичей предупредили о рекордном снегопаде в четверг
Вчера, 18:32
Он добавил, что за весь текущий зимний период выпало уже 186 сантиметров снега, что значительно больше среднестатистической нормы за весь сезон (152 сантиметра). Бирюков уточнил, что работники жилищно-коммунального хозяйства и всей городской системы с этим справляются.
«
"На данном этапе приведены в готовность более 14 тысяч единиц техники, снегоуборочной, снеговывозящей. Приведены в готовность все снегосплавные пункты. Привлечены дополнительные силы для уборки городских территорий. Помимо штатных работников, привлечены сотрудники подрядных организаций, работники инженерных служб города", - добавил он.
По словам Бирюкова, мэр Москвы Сергей Собянин лично контролирует все действия коммунальщиков по уборке снега, по созданию всех необходимых условий в прохождении этого периода для городской системы жизнеобеспечения.
«
"Коммунальные службы приведены в готовность", - заключил он.
Снежный плен: как Москва устраняет последствия снегопада
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

Снегопад, стартовавший в Москве 26 ноября, стал самым мощным с конца XX века. По данным синоптиков, подобное количество снега в эту дату в последний раз выпадало в столице в 1977 году. За период с 23 по 27 ноября высота снежного покрова на улицах города выросла до 30 сантиметров. Чтобы справиться с последствиями аномального погодного явления, городские коммунальные и инженерные службы перевели на усиленный режим работы, в котором они продолжают проводить уборку до сих пор.

Уборка снега в Москве

Снегопад, стартовавший в Москве 26 ноября, стал самым мощным с конца XX века. По данным синоптиков, подобное количество снега в эту дату в последний раз выпадало в столице в 1977 году. За период с 23 по 27 ноября высота снежного покрова на улицах города выросла до 30 сантиметров. Чтобы справиться с последствиями аномального погодного явления, городские коммунальные и инженерные службы перевели на усиленный режим работы, в котором они продолжают проводить уборку до сих пор.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
1 из 7
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина к уборке столицы после аномальных снегопадов привлечены дополнительные силы, 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники 16 инженерных компаний задействованы в круглосуточных работах по очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Уборка снега в Москве

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина к уборке столицы после аномальных снегопадов привлечены дополнительные силы, 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники 16 инженерных компаний задействованы в круглосуточных работах по очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
2 из 7
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

В комплексной очистке московских улиц задействованы машины с плужно-щеточным оборудованием, роторы, автогрейдеры, самосвалы, погрузчики, распределители противогололедных материалов и другая специализированная техника. Магистрали, крупные проспекты и автодороги прометает крупногабаритная спецтехника, двигающаяся колонной и сметающая снег в лотки у обочин. На тротуарах и в пешеходных зонах работают малогабаритные машины, отличающиеся маневренностью и не мешающие проходу пешеходов. Труднодоступные для спецтехники зоны расчищают бригады ручного труда, для которых организованы пункты обогрева и полевые кухни.

Уборка снега в Москве

В комплексной очистке московских улиц задействованы машины с плужно-щеточным оборудованием, роторы, автогрейдеры, самосвалы, погрузчики, распределители противогололедных материалов и другая специализированная техника. Магистрали, крупные проспекты и автодороги прометает крупногабаритная спецтехника, двигающаяся колонной и сметающая снег в лотки у обочин. На тротуарах и в пешеходных зонах работают малогабаритные машины, отличающиеся маневренностью и не мешающие проходу пешеходов. Труднодоступные для спецтехники зоны расчищают бригады ручного труда, для которых организованы пункты обогрева и полевые кухни.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
3 из 7
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", – подчеркнул Бирюков.

Уборка снега в Москве

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", – подчеркнул Бирюков.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
4 из 7
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

Специалисты коммунальных служб Москвы уделяют особое внимание очистке пешеходных зон и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и МЦД, железнодорожным платформам, транспортно-пересадочным узлам, а также объектам социального значения (школы, детские сады, больницы, поликлиники, многофункциональные центры госуслуг и т.д.) и потребительского рынка. По данным КГХ Москвы, для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и территории Новой Москвы организовано дежурство тягачей.

Уборка снега в Москве

Специалисты коммунальных служб Москвы уделяют особое внимание очистке пешеходных зон и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и МЦД, железнодорожным платформам, транспортно-пересадочным узлам, а также объектам социального значения (школы, детские сады, больницы, поликлиники, многофункциональные центры госуслуг и т.д.) и потребительского рынка. По данным КГХ Москвы, для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и территории Новой Москвы организовано дежурство тягачей.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 7
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

Для очистки крыш жилых домов КГХ Москвы привлекло более 13 тысяч кровельщиков. В течение светового дня они сметают снег и наледь со скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ в обязательно порядке огораживают лентами, чтобы исключить проход пешеходов, на земле в зоне уборки дежурит специалист, предупреждающий горожан о путях обхода.

Уборка снега в Москве

Для очистки крыш жилых домов КГХ Москвы привлекло более 13 тысяч кровельщиков. В течение светового дня они сметают снег и наледь со скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ в обязательно порядке огораживают лентами, чтобы исключить проход пешеходов, на земле в зоне уборки дежурит специалист, предупреждающий горожан о путях обхода.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
6 из 7
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

Бирюков напомнил, что в условиях сильных осадков москвичам следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, по возможности отложить поездки на личных автомобилях и пользоваться услугами общественного транспорта. Пешеходам рекомендуют передвигаться по городским улицам с осторожностью и обращать внимание на заградительные ленты в зонах уборки.

Уборка снега в Москве

Бирюков напомнил, что в условиях сильных осадков москвичам следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, по возможности отложить поездки на личных автомобилях и пользоваться услугами общественного транспорта. Пешеходам рекомендуют передвигаться по городским улицам с осторожностью и обращать внимание на заградительные ленты в зонах уборки.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
7 из 7

Снегопад, стартовавший в Москве 26 ноября, стал самым мощным с конца XX века. По данным синоптиков, подобное количество снега в эту дату в последний раз выпадало в столице в 1977 году. За период с 23 по 27 ноября высота снежного покрова на улицах города выросла до 30 сантиметров. Чтобы справиться с последствиями аномального погодного явления, городские коммунальные и инженерные службы перевели на усиленный режим работы, в котором они продолжают проводить уборку до сих пор.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
1 из 7

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина к уборке столицы после аномальных снегопадов привлечены дополнительные силы, 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники 16 инженерных компаний задействованы в круглосуточных работах по очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
2 из 7

В комплексной очистке московских улиц задействованы машины с плужно-щеточным оборудованием, роторы, автогрейдеры, самосвалы, погрузчики, распределители противогололедных материалов и другая специализированная техника. Магистрали, крупные проспекты и автодороги прометает крупногабаритная спецтехника, двигающаяся колонной и сметающая снег в лотки у обочин. На тротуарах и в пешеходных зонах работают малогабаритные машины, отличающиеся маневренностью и не мешающие проходу пешеходов. Труднодоступные для спецтехники зоны расчищают бригады ручного труда, для которых организованы пункты обогрева и полевые кухни.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
3 из 7

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", – подчеркнул Бирюков.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
4 из 7

Специалисты коммунальных служб Москвы уделяют особое внимание очистке пешеходных зон и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и МЦД, железнодорожным платформам, транспортно-пересадочным узлам, а также объектам социального значения (школы, детские сады, больницы, поликлиники, многофункциональные центры госуслуг и т.д.) и потребительского рынка. По данным КГХ Москвы, для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и территории Новой Москвы организовано дежурство тягачей.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 7

Для очистки крыш жилых домов КГХ Москвы привлекло более 13 тысяч кровельщиков. В течение светового дня они сметают снег и наледь со скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ в обязательно порядке огораживают лентами, чтобы исключить проход пешеходов, на земле в зоне уборки дежурит специалист, предупреждающий горожан о путях обхода.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
6 из 7

Бирюков напомнил, что в условиях сильных осадков москвичам следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, по возможности отложить поездки на личных автомобилях и пользоваться услугами общественного транспорта. Пешеходам рекомендуют передвигаться по городским улицам с осторожностью и обращать внимание на заградительные ленты в зонах уборки.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
7 из 7
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковСергей СобянинСнегопад в Москве
 
 
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