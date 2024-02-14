https://ria.ru/20240214/snegopad-1927439946.html

Бирюков заявил о готовности городских служб к предстоящему снегопаду

Бирюков заявил о готовности городских служб к предстоящему снегопаду - РИА Новости, 14.02.2024

Бирюков заявил о готовности городских служб к предстоящему снегопаду

Сильный снегопад начнется в Москве в ночь на четверг, коммунальные службы Москвы приведены в готовность, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T20:44

2024-02-14T20:44

2024-02-14T20:44

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общество

москва

петр бирюков

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снегопад в москве

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сильный снегопад начнется в Москве в ночь на четверг, коммунальные службы Москвы приведены в готовность, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ориентировочно с трех утра ближайших суток начнется сильный снегопад. До вечера 15 февраля выпадет более 11 сантиметров снега", - сказал Бирюков агентству.Он добавил, что за весь текущий зимний период выпало уже 186 сантиметров снега, что значительно больше среднестатистической нормы за весь сезон (152 сантиметра). Бирюков уточнил, что работники жилищно-коммунального хозяйства и всей городской системы с этим справляются. "На данном этапе приведены в готовность более 14 тысяч единиц техники, снегоуборочной, снеговывозящей. Приведены в готовность все снегосплавные пункты. Привлечены дополнительные силы для уборки городских территорий. Помимо штатных работников, привлечены сотрудники подрядных организаций, работники инженерных служб города", - добавил он. По словам Бирюкова, мэр Москвы Сергей Собянин лично контролирует все действия коммунальщиков по уборке снега, по созданию всех необходимых условий в прохождении этого периода для городской системы жизнеобеспечения. "Коммунальные службы приведены в готовность", - заключил он.

https://ria.ru/20240214/osadki-1927416596.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, петр бирюков, сергей собянин, снегопад в москве