https://ria.ru/20240214/shokolad-1927220317.html

АКОРТ оценила риски сокращения ассортимента шоколада в России

АКОРТ оценила риски сокращения ассортимента шоколада в России - РИА Новости, 14.02.2024

АКОРТ оценила риски сокращения ассортимента шоколада в России

Рисков значимого сокращения ассортимента и доступности шоколада и изделий из него в России из-за роста мировых цен на какао-бобы нет, ритейлеры при этом... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T04:24

2024-02-14T04:24

2024-02-14T04:24

экономика

россия

западная африка

красное море

игорь караваев

евгений миронюк

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Рисков значимого сокращения ассортимента и доступности шоколада и изделий из него в России из-за роста мировых цен на какао-бобы нет, ритейлеры при этом стараются постепенно транслировать повышение цен производителей на полку, сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. "Рисков значимых сокращений текущего ассортимента и доступности шоколадных изделий для широкого потребителя сейчас нет", - заявил он. При этом Караваев подчеркнул, что себестоимость производства шоколада увеличивается во всем мире в связи с рекордным ростом биржевых цен на какао-бобы - за последний год они возросли более чем в два раза. И поэтому, по его словам, повышение цен на шоколад - это объективная мировая тенденция, влиянию которой подвержена и Россия, не выращивающая свой урожай какао-бобов. Он также отметил, что ритейлеры периодически получают уведомления от производителей шоколадных кондитерских изделий, однако влияние на розничные цены происходит поэтапно, без шоковых скачков, "поскольку торговые сети стараются плавно и постепенно транслировать повышение цен производителей на полку". "Говорить о едином размере повышения стоимости шоколада не совсем корректно: помимо усилий ритейла, необходимо учитывать особенности поставляемого товара, конкретных обстоятельств, специфики коммерческих политик, моделей ведения бизнеса и взаимоотношений между участниками рынка", - заключил Караваев. В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов, меньше чем через неделю цены достигли 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности, а потом установили и новый мировой рекорд - более 6 тысяч долларов за тонну. Тогда эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк рассказал агентству, что основной причиной разгона цен является засуха в Западной Африке, также влияют высокие цены на удобрения и кризис в Красном море - все это провоцирует дефицит, который может продлиться еще полтора - три года.

https://ria.ru/20240208/kakao-1926183036.html

https://ria.ru/20240203/kakao-1925203186.html

россия

западная африка

красное море

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экономика, россия, западная африка, красное море, игорь караваев, евгений миронюк, бкс мир инвестиций