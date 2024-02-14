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АКОРТ оценила риски сокращения ассортимента шоколада в России - РИА Новости, 14.02.2024
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04:24 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/shokolad-1927220317.html
АКОРТ оценила риски сокращения ассортимента шоколада в России
АКОРТ оценила риски сокращения ассортимента шоколада в России - РИА Новости, 14.02.2024
АКОРТ оценила риски сокращения ассортимента шоколада в России
Рисков значимого сокращения ассортимента и доступности шоколада и изделий из него в России из-за роста мировых цен на какао-бобы нет, ритейлеры при этом... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T04:24
2024-02-14T04:24
экономика
россия
западная африка
красное море
игорь караваев
евгений миронюк
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Рисков значимого сокращения ассортимента и доступности шоколада и изделий из него в России из-за роста мировых цен на какао-бобы нет, ритейлеры при этом стараются постепенно транслировать повышение цен производителей на полку, сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. "Рисков значимых сокращений текущего ассортимента и доступности шоколадных изделий для широкого потребителя сейчас нет", - заявил он. При этом Караваев подчеркнул, что себестоимость производства шоколада увеличивается во всем мире в связи с рекордным ростом биржевых цен на какао-бобы - за последний год они возросли более чем в два раза. И поэтому, по его словам, повышение цен на шоколад - это объективная мировая тенденция, влиянию которой подвержена и Россия, не выращивающая свой урожай какао-бобов. Он также отметил, что ритейлеры периодически получают уведомления от производителей шоколадных кондитерских изделий, однако влияние на розничные цены происходит поэтапно, без шоковых скачков, "поскольку торговые сети стараются плавно и постепенно транслировать повышение цен производителей на полку". "Говорить о едином размере повышения стоимости шоколада не совсем корректно: помимо усилий ритейла, необходимо учитывать особенности поставляемого товара, конкретных обстоятельств, специфики коммерческих политик, моделей ведения бизнеса и взаимоотношений между участниками рынка", - заключил Караваев. В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов, меньше чем через неделю цены достигли 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности, а потом установили и новый мировой рекорд - более 6 тысяч долларов за тонну. Тогда эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк рассказал агентству, что основной причиной разгона цен является засуха в Западной Африке, также влияют высокие цены на удобрения и кризис в Красном море - все это провоцирует дефицит, который может продлиться еще полтора - три года.
https://ria.ru/20240208/kakao-1926183036.html
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экономика, россия, западная африка, красное море, игорь караваев, евгений миронюк, бкс мир инвестиций
Экономика, Россия, Западная Африка, Красное море, Игорь Караваев, Евгений Миронюк, БКС Мир инвестиций
АКОРТ оценила риски сокращения ассортимента шоколада в России

АКОРТ: рисков значимого сокращения ассортимента шоколада в РФ нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрилавок с шоколадом
Прилавок с шоколадом - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Прилавок с шоколадом. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Рисков значимого сокращения ассортимента и доступности шоколада и изделий из него в России из-за роста мировых цен на какао-бобы нет, ритейлеры при этом стараются постепенно транслировать повышение цен производителей на полку, сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
"Рисков значимых сокращений текущего ассортимента и доступности шоколадных изделий для широкого потребителя сейчас нет", - заявил он.
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При этом Караваев подчеркнул, что себестоимость производства шоколада увеличивается во всем мире в связи с рекордным ростом биржевых цен на какао-бобы - за последний год они возросли более чем в два раза. И поэтому, по его словам, повышение цен на шоколад - это объективная мировая тенденция, влиянию которой подвержена и Россия, не выращивающая свой урожай какао-бобов.
Он также отметил, что ритейлеры периодически получают уведомления от производителей шоколадных кондитерских изделий, однако влияние на розничные цены происходит поэтапно, без шоковых скачков, "поскольку торговые сети стараются плавно и постепенно транслировать повышение цен производителей на полку".
"Говорить о едином размере повышения стоимости шоколада не совсем корректно: помимо усилий ритейла, необходимо учитывать особенности поставляемого товара, конкретных обстоятельств, специфики коммерческих политик, моделей ведения бизнеса и взаимоотношений между участниками рынка", - заключил Караваев.
В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов, меньше чем через неделю цены достигли 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности, а потом установили и новый мировой рекорд - более 6 тысяч долларов за тонну. Тогда эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк рассказал агентству, что основной причиной разгона цен является засуха в Западной Африке, также влияют высокие цены на удобрения и кризис в Красном море - все это провоцирует дефицит, который может продлиться еще полтора - три года.
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ЭкономикаРоссияЗападная АфрикаКрасное мореИгорь КараваевЕвгений МиронюкБКС Мир инвестиций
 
 
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