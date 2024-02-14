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В Ростовской области запустили завод сельскохозяйственной техники - РИА Новости, 14.02.2024
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Ростовская область
 
13:49 14.02.2024 (обновлено: 14:37 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/rostselmash-1927327977.html
В Ростовской области запустили завод сельскохозяйственной техники
В Ростовской области запустили завод сельскохозяйственной техники - РИА Новости, 14.02.2024
В Ростовской области запустили завод сельскохозяйственной техники
Компания "Ростсельмаш" запустила в Таганроге Ростовской области завод по производству прицепной и навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники, передает РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:49
2024-02-14T14:37
ростовская область
экономика
василий голубев
таганрог
ростовская область
технологии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Компания "Ростсельмаш" запустила в Таганроге Ростовской области завод по производству прицепной и навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы запускаем первый из трех проектов компании "Россельмаш" в этом году (наряду с заводом трансмиссий и тракторным заводом). Таким образом, мы выполняем задачу, поставленную президентом нашей страны об обеспечении технологического суверенитета России", - сказал губернатор региона Василий Голубев. Он добавил, что правительство Ростовской области со своей стороны уже около десяти лет субсидирует для сельхозпроизводителей закупку техники отечественного производства. "В 2024 году мы на треть, до 820 миллионов рублей, увеличиваем средства для селян на приобретение отечественной техники", - отметил он. По словам гендиректора "Ростсельмаша" Валерия Мальцева, предполагается, что новый завод выйдет на полную мощность в 2025 году. "В феврале будет также запущено новое производство трансмиссий. В марте мы планируем запустить тракторный завод", - сказал он.Строительство завода велось с 2022 года на базе производственной площадки ООО "ТагАЗ" в Таганроге. Предприятие будет выпускать до 40 видов сельскохозяйственной и коммунальной техники - кормоуборочную, почвообрабатывающую, зерноперерабатывающую, самоходные и прицепные опрыскиватели, адаптеры для комбайнов. Проектная мощность завода - 5 тысяч единиц техники в год. Стоимость проекта, по данным компании, составила порядка 2,5 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит обеспечить сельхозтоваропроизводителей современной высококачественной техникой отечественного производства, тем самым заменив на рынке иностранные аналоги.
https://ria.ru/20240210/proekty-1926610791.html
https://ria.ru/20230606/zavod-1876448262.html
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экономика, василий голубев, таганрог, ростовская область, технологии
Ростовская область , Экономика, Василий Голубев, Таганрог, Ростовская область, Технологии
В Ростовской области запустили завод сельскохозяйственной техники

"Ростсельмаш" запустил в Таганроге завод по производству сельхозтехники

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиОборудование "Ростсельмаш"
Оборудование Ростсельмаш - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
Оборудование "Ростсельмаш". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Компания "Ростсельмаш" запустила в Таганроге Ростовской области завод по производству прицепной и навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы запускаем первый из трех проектов компании "Россельмаш" в этом году (наряду с заводом трансмиссий и тракторным заводом). Таким образом, мы выполняем задачу, поставленную президентом нашей страны об обеспечении технологического суверенитета России", - сказал губернатор региона Василий Голубев.
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Он добавил, что правительство Ростовской области со своей стороны уже около десяти лет субсидирует для сельхозпроизводителей закупку техники отечественного производства. "В 2024 году мы на треть, до 820 миллионов рублей, увеличиваем средства для селян на приобретение отечественной техники", - отметил он.
По словам гендиректора "Ростсельмаша" Валерия Мальцева, предполагается, что новый завод выйдет на полную мощность в 2025 году. "В феврале будет также запущено новое производство трансмиссий. В марте мы планируем запустить тракторный завод", - сказал он.
Строительство завода велось с 2022 года на базе производственной площадки ООО "ТагАЗ" в Таганроге. Предприятие будет выпускать до 40 видов сельскохозяйственной и коммунальной техники - кормоуборочную, почвообрабатывающую, зерноперерабатывающую, самоходные и прицепные опрыскиватели, адаптеры для комбайнов. Проектная мощность завода - 5 тысяч единиц техники в год. Стоимость проекта, по данным компании, составила порядка 2,5 миллиарда рублей.
Реализация проекта позволит обеспечить сельхозтоваропроизводителей современной высококачественной техникой отечественного производства, тем самым заменив на рынке иностранные аналоги.
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Ростовская областьЭкономикаВасилий ГолубевТаганрогРостовская областьТехнологии
 
 
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