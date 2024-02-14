https://ria.ru/20240214/razrabotki-1927424713.html

Путин пообещал государственную поддержку научным разработкам

Путин пообещал государственную поддержку научным разработкам - РИА Новости, 14.02.2024

Путин пообещал государственную поддержку научным разработкам

Научные разработки и центры нуждаются в поддержке государства, они получат такую поддержку, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:12

2024-02-14T19:12

2024-02-14T19:26

владимир путин

наука

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Научные разработки и центры нуждаются в поддержке государства, они получат такую поддержку, заявил президент России Владимир Путин."Ясно, что научные центры, научные разработки, они, безусловно, нуждаются в поддержке, и мы, безусловно, это будем делать и будем поддерживать все, о чем здесь сегодня говорилось и даже не говорилось, но представляет огромное значение и ценность", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.Глава государства также отметил, что все, что связано со здоровьем, продолжительностью жизни граждан, безусловно, будет находиться в центре внимания правительства, это один из главных приоритетов государства.

https://ria.ru/20240211/biopechat-1926483082.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, здоровье - общество