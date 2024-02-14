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Путин пообещал государственную поддержку научным разработкам - РИА Новости, 14.02.2024
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Наука
 
19:12 14.02.2024 (обновлено: 19:26 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/razrabotki-1927424713.html
Путин пообещал государственную поддержку научным разработкам
Путин пообещал государственную поддержку научным разработкам - РИА Новости, 14.02.2024
Путин пообещал государственную поддержку научным разработкам
Научные разработки и центры нуждаются в поддержке государства, они получат такую поддержку, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:12
2024-02-14T19:26
владимир путин
наука
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Научные разработки и центры нуждаются в поддержке государства, они получат такую поддержку, заявил президент России Владимир Путин."Ясно, что научные центры, научные разработки, они, безусловно, нуждаются в поддержке, и мы, безусловно, это будем делать и будем поддерживать все, о чем здесь сегодня говорилось и даже не говорилось, но представляет огромное значение и ценность", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.Глава государства также отметил, что все, что связано со здоровьем, продолжительностью жизни граждан, безусловно, будет находиться в центре внимания правительства, это один из главных приоритетов государства.
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владимир путин, россия, здоровье - общество
Владимир Путин, Наука, Россия, Здоровье - Общество
Путин пообещал государственную поддержку научным разработкам

Путин: научные разработки нуждаются в поддержке со стороны государства

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Научные разработки и центры нуждаются в поддержке государства, они получат такую поддержку, заявил президент России Владимир Путин.
"Ясно, что научные центры, научные разработки, они, безусловно, нуждаются в поддержке, и мы, безусловно, это будем делать и будем поддерживать все, о чем здесь сегодня говорилось и даже не говорилось, но представляет огромное значение и ценность", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Глава государства также отметил, что все, что связано со здоровьем, продолжительностью жизни граждан, безусловно, будет находиться в центре внимания правительства, это один из главных приоритетов государства.
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