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Путин: невозможно помешать работе специалистов в области фармацевтики - РИА Новости, 14.02.2024
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18:11 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/putin-1927408037.html
Путин: невозможно помешать работе специалистов в области фармацевтики
Путин: невозможно помешать работе специалистов в области фармацевтики - РИА Новости, 14.02.2024
Путин: невозможно помешать работе специалистов в области фармацевтики
Некоторые компании прерывают связи с РФ, в том числе в области фармацевтики, но взаимодействие между специалистами сохраняется, этому нельзя помешать, заявил... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:11
2024-02-14T18:11
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Некоторые компании прерывают связи с РФ, в том числе в области фармацевтики, но взаимодействие между специалистами сохраняется, этому нельзя помешать, заявил президент России Владимир Путин. "Да, мы знаем и видим, что некоторые производители, компании, особенно это касается фармы, они предпочитают уже не работать (с Россией - ред.), и связи прерывают. Но мы знаем также и то, что на профессиональном уровне это взаимодействие между коллегами, между специалистами - оно сохраняется, и, без всяких сомнений, это будет развиваться. Этому практически помешать невозможно. Я просто не сомневаюсь в том, что работа будет продолжаться на самом высоком уровне, и будет продолжаться на пользу не только гражданам нашей страны, но и на пользу всему человечеству, без всякого преувеличения", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин: невозможно помешать работе специалистов в области фармацевтики

Путин: фармкомпании прерывают связи с РФ, но работа специалистов сохраняется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется с медицинскими работниками во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с медицинскими работниками во время посещения ГБУЗ Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин фотографируется с медицинскими работниками во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Некоторые компании прерывают связи с РФ, в том числе в области фармацевтики, но взаимодействие между специалистами сохраняется, этому нельзя помешать, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Да, мы знаем и видим, что некоторые производители, компании, особенно это касается фармы, они предпочитают уже не работать (с Россией - ред.), и связи прерывают. Но мы знаем также и то, что на профессиональном уровне это взаимодействие между коллегами, между специалистами - оно сохраняется, и, без всяких сомнений, это будет развиваться. Этому практически помешать невозможно. Я просто не сомневаюсь в том, что работа будет продолжаться на самом высоком уровне, и будет продолжаться на пользу не только гражданам нашей страны, но и на пользу всему человечеству, без всякого преувеличения", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
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