https://ria.ru/20240214/putin-1927408037.html

Путин: невозможно помешать работе специалистов в области фармацевтики

Путин: невозможно помешать работе специалистов в области фармацевтики - РИА Новости, 14.02.2024

Путин: невозможно помешать работе специалистов в области фармацевтики

Некоторые компании прерывают связи с РФ, в том числе в области фармацевтики, но взаимодействие между специалистами сохраняется, этому нельзя помешать, заявил... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:11

2024-02-14T18:11

2024-02-14T18:11

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Некоторые компании прерывают связи с РФ, в том числе в области фармацевтики, но взаимодействие между специалистами сохраняется, этому нельзя помешать, заявил президент России Владимир Путин. "Да, мы знаем и видим, что некоторые производители, компании, особенно это касается фармы, они предпочитают уже не работать (с Россией - ред.), и связи прерывают. Но мы знаем также и то, что на профессиональном уровне это взаимодействие между коллегами, между специалистами - оно сохраняется, и, без всяких сомнений, это будет развиваться. Этому практически помешать невозможно. Я просто не сомневаюсь в том, что работа будет продолжаться на самом высоком уровне, и будет продолжаться на пользу не только гражданам нашей страны, но и на пользу всему человечеству, без всякого преувеличения", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20240214/natsproekt-1927407101.html

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россия, владимир путин