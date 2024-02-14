Путин: невозможно помешать работе специалистов в области фармацевтики
Путин: фармкомпании прерывают связи с РФ, но работа специалистов сохраняется
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется с медицинскими работниками во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с медицинскими работниками во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Некоторые компании прерывают связи с РФ, в том числе в области фармацевтики, но взаимодействие между специалистами сохраняется, этому нельзя помешать, заявил президент России Владимир Путин.
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"Да, мы знаем и видим, что некоторые производители, компании, особенно это касается фармы, они предпочитают уже не работать (с Россией - ред.), и связи прерывают. Но мы знаем также и то, что на профессиональном уровне это взаимодействие между коллегами, между специалистами - оно сохраняется, и, без всяких сомнений, это будет развиваться. Этому практически помешать невозможно. Я просто не сомневаюсь в том, что работа будет продолжаться на самом высоком уровне, и будет продолжаться на пользу не только гражданам нашей страны, но и на пользу всему человечеству, без всякого преувеличения", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.