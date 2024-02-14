https://ria.ru/20240214/putin-1927406146.html

Путин призвал увеличить финансирование инноваций в медицине

Путин призвал увеличить финансирование инноваций в медицине - РИА Новости, 14.02.2024

Путин призвал увеличить финансирование инноваций в медицине

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить объем бюджетных средств, ежегодно направляемых на разработку инновационных медицинских... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:05

2024-02-14T18:05

2024-02-14T18:17

владимир путин

россия

технологии

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить объем бюджетных средств, ежегодно направляемых на разработку инновационных медицинских технологий и продуктов."Совсем недавно говорил также и о расширении поддержки отечественной науки. В том числе, считаю необходимым увеличить объем бюджетных средств, ежегодно направляемых на разработку инновационных медицинских технологий и продуктов", - сказал Путин во время пленарной сессии форума будущих технологий.

https://ria.ru/20240125/meditsina-1923429264.html

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владимир путин, россия, технологии