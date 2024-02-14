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Путин призвал увеличить финансирование инноваций в медицине - РИА Новости, 14.02.2024
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18:05 14.02.2024 (обновлено: 18:17 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927406146.html
Путин призвал увеличить финансирование инноваций в медицине
Путин призвал увеличить финансирование инноваций в медицине - РИА Новости, 14.02.2024
Путин призвал увеличить финансирование инноваций в медицине
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить объем бюджетных средств, ежегодно направляемых на разработку инновационных медицинских... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:05
2024-02-14T18:17
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить объем бюджетных средств, ежегодно направляемых на разработку инновационных медицинских технологий и продуктов."Совсем недавно говорил также и о расширении поддержки отечественной науки. В том числе, считаю необходимым увеличить объем бюджетных средств, ежегодно направляемых на разработку инновационных медицинских технологий и продуктов", - сказал Путин во время пленарной сессии форума будущих технологий.
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владимир путин, россия, технологии
Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин призвал увеличить финансирование инноваций в медицине

Путин: необходимо увеличить объем средств на разработку инноваций в медицине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить объем бюджетных средств, ежегодно направляемых на разработку инновационных медицинских технологий и продуктов.
"Совсем недавно говорил также и о расширении поддержки отечественной науки. В том числе, считаю необходимым увеличить объем бюджетных средств, ежегодно направляемых на разработку инновационных медицинских технологий и продуктов", - сказал Путин во время пленарной сессии форума будущих технологий.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине
25 января, 14:45
 
Владимир ПутинРоссияТехнологии
 
 
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