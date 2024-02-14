Рейтинг@Mail.ru
Из Калининградской области в Тунис впервые отправили партию пшеницы - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/pshenitsa-1927365312.html
Из Калининградской области в Тунис впервые отправили партию пшеницы
Из Калининградской области в Тунис впервые отправили партию пшеницы - РИА Новости, 14.02.2024
Из Калининградской области в Тунис впервые отправили партию пшеницы
Впервые с территории Калининградской области отправлены 26 тысяч тонн пшеницы в Тунис, груз перевезли судами, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:00
2024-02-14T16:00
калининградская область
тунис (страна)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275407_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_4f50f0b24e01b6bb9dc66b9cc39e694d.jpg
КАЛИНИНГРАД, 14 фев - РИА Новости. Впервые с территории Калининградской области отправлены 26 тысяч тонн пшеницы в Тунис, груз перевезли судами, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. "Впервые с территории Калининградской области пшеница продовольственная в количестве 26 тысяч тонн экспортирована в Тунисскую Республику судовыми партиями", - говорится в сообщении. Отмечено, что перед отправкой, специалистами управления Россельхознадзора досмотрены партии пшеницы, отобраны образцы, проведены все необходимы исследования. "Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям Туниса. Ведомством выдано три фитосанитарных сертификата на пшеницу продовольственную", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240126/pshenitsa-1923561435.html
калининградская область
тунис (страна)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275407_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_579dd4eda4cfd19932ad6c5604ba9a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, тунис (страна), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика
Калининградская область, Тунис (страна), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Экономика
Из Калининградской области в Тунис впервые отправили партию пшеницы

Из Калининградской области в Тунис впервые отправили 26 тысяч тонн пшеницы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 14 фев - РИА Новости. Впервые с территории Калининградской области отправлены 26 тысяч тонн пшеницы в Тунис, груз перевезли судами, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
"Впервые с территории Калининградской области пшеница продовольственная в количестве 26 тысяч тонн экспортирована в Тунисскую Республику судовыми партиями", - говорится в сообщении.
Отмечено, что перед отправкой, специалистами управления Россельхознадзора досмотрены партии пшеницы, отобраны образцы, проведены все необходимы исследования.
"Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям Туниса. Ведомством выдано три фитосанитарных сертификата на пшеницу продовольственную", - говорится в сообщении.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Российский посол рассказал о поставках пшеницы в ЦАР
26 января, 08:50
 
Калининградская областьТунис (страна)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала