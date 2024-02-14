https://ria.ru/20240214/pshenitsa-1927365312.html
Из Калининградской области в Тунис впервые отправили партию пшеницы
Из Калининградской области в Тунис впервые отправили партию пшеницы - РИА Новости, 14.02.2024
Из Калининградской области в Тунис впервые отправили партию пшеницы
Впервые с территории Калининградской области отправлены 26 тысяч тонн пшеницы в Тунис, груз перевезли судами, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:00
2024-02-14T16:00
2024-02-14T16:00
калининградская область
тунис (страна)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
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КАЛИНИНГРАД, 14 фев - РИА Новости. Впервые с территории Калининградской области отправлены 26 тысяч тонн пшеницы в Тунис, груз перевезли судами, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. "Впервые с территории Калининградской области пшеница продовольственная в количестве 26 тысяч тонн экспортирована в Тунисскую Республику судовыми партиями", - говорится в сообщении. Отмечено, что перед отправкой, специалистами управления Россельхознадзора досмотрены партии пшеницы, отобраны образцы, проведены все необходимы исследования. "Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям Туниса. Ведомством выдано три фитосанитарных сертификата на пшеницу продовольственную", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240126/pshenitsa-1923561435.html
калининградская область
тунис (страна)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, тунис (страна), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика
Калининградская область, Тунис (страна), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Экономика
Из Калининградской области в Тунис впервые отправили партию пшеницы
Из Калининградской области в Тунис впервые отправили 26 тысяч тонн пшеницы
КАЛИНИНГРАД, 14 фев - РИА Новости. Впервые с территории Калининградской области отправлены 26 тысяч тонн пшеницы в Тунис, груз перевезли судами, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
"Впервые с территории Калининградской области пшеница продовольственная в количестве 26 тысяч тонн экспортирована в Тунисскую Республику судовыми партиями", - говорится в сообщении.
Отмечено, что перед отправкой, специалистами управления Россельхознадзора досмотрены партии пшеницы, отобраны образцы, проведены все необходимы исследования.
"Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям Туниса
. Ведомством выдано три фитосанитарных сертификата на пшеницу продовольственную", - говорится в сообщении.
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