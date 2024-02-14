https://ria.ru/20240214/pshenitsa-1927365312.html

Из Калининградской области в Тунис впервые отправили партию пшеницы

Из Калининградской области в Тунис впервые отправили партию пшеницы - РИА Новости, 14.02.2024

Из Калининградской области в Тунис впервые отправили партию пшеницы

Впервые с территории Калининградской области отправлены 26 тысяч тонн пшеницы в Тунис, груз перевезли судами, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:00

2024-02-14T16:00

2024-02-14T16:00

калининградская область

тунис (страна)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

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КАЛИНИНГРАД, 14 фев - РИА Новости. Впервые с территории Калининградской области отправлены 26 тысяч тонн пшеницы в Тунис, груз перевезли судами, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. "Впервые с территории Калининградской области пшеница продовольственная в количестве 26 тысяч тонн экспортирована в Тунисскую Республику судовыми партиями", - говорится в сообщении. Отмечено, что перед отправкой, специалистами управления Россельхознадзора досмотрены партии пшеницы, отобраны образцы, проведены все необходимы исследования. "Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям Туниса. Ведомством выдано три фитосанитарных сертификата на пшеницу продовольственную", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240126/pshenitsa-1923561435.html

калининградская область

тунис (страна)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининградская область, тунис (страна), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика