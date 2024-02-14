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"Сидим на поминках, а он меня замуж зовет". И другие идеи для предложения

"Сидим на поминках, а он меня замуж зовет". И другие идеи для предложения - РИА Новости, 14.02.2024

"Сидим на поминках, а он меня замуж зовет". И другие идеи для предложения

Любое предложение руки и сердца — событие всегда нервное, и чаще всего – долгожданное. Может ли предложение делать девушка? А что если парень набрался храбрости, а ему отказали? Какое место лучше выбрать и как избежать ошибок? Обсуждаем все тонкости, связанные с помолвкой.

2024-02-14T14:00

2024-02-14T14:00

2024-02-14T14:00

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"Сидим на поминках, а он меня замуж зовет". И другие идеи для предложения Любое предложение руки и сердца — событие всегда нервное, и чаще всего – долгожданное. Может ли предложение делать девушка? А что если парень набрался храбрости, а ему отказали? Какое место лучше выбрать и как избежать ошибок? Обсуждаем все тонкости, связанные с помолвкой. audio/mpeg

"Сидим на поминках, а он меня замуж зовет". И другие идеи для предложения Любое предложение руки и сердца — событие всегда нервное, и чаще всего – долгожданное. Может ли предложение делать девушка? А что если парень набрался храбрости, а ему отказали? Какое место лучше выбрать и как избежать ошибок? Обсуждаем все тонкости, связанные с помолвкой. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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