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"Сидим на поминках, а он меня замуж зовет". И другие идеи для предложения - РИА Новости, 14.02.2024
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14:00 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/predlozhenie-1927248807.html
"Сидим на поминках, а он меня замуж зовет". И другие идеи для предложения
"Сидим на поминках, а он меня замуж зовет". И другие идеи для предложения - РИА Новости, 14.02.2024
"Сидим на поминках, а он меня замуж зовет". И другие идеи для предложения
Любое предложение руки и сердца — событие всегда нервное, и чаще всего – долгожданное. Может ли предложение делать девушка? А что если парень набрался храбрости, а ему отказали? Какое место лучше выбрать и как избежать ошибок? Обсуждаем все тонкости, связанные с помолвкой.
2024-02-14T14:00
2024-02-14T14:00
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"Сидим на поминках, а он меня замуж зовет". И другие идеи для предложения
Любое предложение руки и сердца — событие всегда нервное, и чаще всего – долгожданное. Может ли предложение делать девушка? А что если парень набрался храбрости, а ему отказали? Какое место лучше выбрать и как избежать ошибок? Обсуждаем все тонкости, связанные с помолвкой.
audio/mpeg
"Сидим на поминках, а он меня замуж зовет". И другие идеи для предложения
Любое предложение руки и сердца — событие всегда нервное, и чаще всего – долгожданное. Может ли предложение делать девушка? А что если парень набрался храбрости, а ему отказали? Какое место лучше выбрать и как избежать ошибок? Обсуждаем все тонкости, связанные с помолвкой.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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подкаст, вконтакте, влюбленность, любовь, отношения, аудио
Нас двое, Подкаст, ВКонтакте, влюбленность, Любовь, отношения
Нас двое

"Сидим на поминках, а он меня замуж зовет". И другие идеи для предложения

Нас двое
"Сидим на поминках, а он меня замуж зовет". И другие идеи для предложения
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Любое предложение руки и сердца — событие всегда нервное, и чаще всего – долгожданное. Может ли предложение делать девушка? А что если парень набрался храбрости, а ему отказали? Какое место лучше выбрать и как избежать ошибок? Обсуждаем все тонкости, связанные с помолвкой.
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Полина Панина, Руслан Жигалов
Продюсер: Анна Глушенкова
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Нас двоеПодкастВКонтактевлюбленностьЛюбовьотношения
 
 
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