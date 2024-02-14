https://ria.ru/20240214/poroshenko-1927438727.html

Порошенко не выпустили с Украины на Мюнхенскую конференцию, заявили в Раде

Порошенко не выпустили с Украины на Мюнхенскую конференцию, заявили в Раде - РИА Новости, 14.02.2024

Порошенко не выпустили с Украины на Мюнхенскую конференцию, заявили в Раде

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко запретили выезд из страны для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила в среду депутат партии... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T20:35

2024-02-14T20:35

2024-02-14T20:35

в мире

украина

сша

польша

петр порошенко

иванна климпуш-цинцадзе

владимир зеленский

европейская солидарность

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Бывшему президенту Украины Петру Порошенко запретили выезд из страны для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила в среду депутат партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе. В начале декабря Порошенко сообщил, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный главой Верховной рады. Позже он призвал руководство Верховной рады отменить предписания о запрете выезда украинских депутатов за границу, по его мнению, это незаконное препятствование их дипломатической работе. "Петру Порошенко запрещен выезд к участию в Мюнхенской конференции по безопасности… Очередная серьезная работа нашей команды во главе с пятым президентом Украины в международной сфере заблокирована", - приводит слова Климпуш-Цинцадзе Telegram-канал партии "Европейская солидарность". По ее словам, ответы спикера Рады Руслана Стефанчука о причинах запрета "не выдерживают никакой проверки на реальность и какую-либо аргументированность". Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.

https://ria.ru/20240214/zelenskiy-1927214605.html

https://ria.ru/20240214/konferentsiya-1927378783.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, польша, петр порошенко, иванна климпуш-цинцадзе, владимир зеленский, европейская солидарность, верховная рада украины