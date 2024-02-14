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Вопросы обмена между Россией и США любят тишину, заявил Песков - РИА Новости, 14.02.2024
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12:42 14.02.2024 (обновлено: 12:49 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/peskov-1927304224.html
Вопросы обмена между Россией и США любят тишину, заявил Песков
Вопросы обмена между Россией и США любят тишину, заявил Песков - РИА Новости, 14.02.2024
Вопросы обмена между Россией и США любят тишину, заявил Песков
Вопросы обмена заключенными между РФ и США любят тишину, это в интересах как Москвы и Вашингтона, так и самих фигурантов, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:42
2024-02-14T12:49
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дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопросы обмена заключенными между РФ и США любят тишину, это в интересах как Москвы и Вашингтона, так и самих фигурантов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Я не могу этого сказать. Я хотел вам напомнить слова президента Путина в его недавнем интервью, что эти дела любят тишину и они могут решаться только в тишине. Поэтому в наших интересах, в интересах американской стороны, в интересах фигурантов лучше, чтобы это все решалось в тишине", – сказал Песков журналистам на вопрос, не планируется ли совершение таких обменов между странами.
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россия, сша, дмитрий песков, москва, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Москва, В мире
Вопросы обмена между Россией и США любят тишину, заявил Песков

Песков: вопросы обмена между Россией и США любят тишину, это в интересах стран

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопросы обмена заключенными между РФ и США любят тишину, это в интересах как Москвы и Вашингтона, так и самих фигурантов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
«
"Я не могу этого сказать. Я хотел вам напомнить слова президента Путина в его недавнем интервью, что эти дела любят тишину и они могут решаться только в тишине. Поэтому в наших интересах, в интересах американской стороны, в интересах фигурантов лучше, чтобы это все решалось в тишине", – сказал Песков журналистам на вопрос, не планируется ли совершение таких обменов между странами.
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