https://ria.ru/20240214/opros-1927444810.html

Опрос: 52 процента немцев против вступления Украины в ЕС

Опрос: 52 процента немцев против вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 14.02.2024

Опрос: 52 процента немцев против вступления Украины в ЕС

Больше половины граждан Германии не поддерживают инициативы о вступлении Украины в Европейский союз, 69% видят в необходимости восстановления этой страны после... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T21:26

2024-02-14T21:26

2024-02-14T21:26

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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Больше половины граждан Германии не поддерживают инициативы о вступлении Украины в Европейский союз, 69% видят в необходимости восстановления этой страны после конфликта скорее бремя для Европы, а 47% выступают против поддержки Киева оружием, следует из проведенного по заказу фонда Bertelsmann Stiftung опроса. "Примечательно, что поддержка вступления Украины в ЕС самая низкая в Германии. В целом по ЕС ее поддерживают 60%", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте фонда. Так, согласно результатам исследования, 52% опрошенных немецких граждан высказались против вступления Украины в ЕС и 48% – за. 69% немецких респондентов считают, что восстановление Украины станет экономическим бременем, в то время как 31% видит в этом определенные возможности. В опросе содержался вопрос и о том, нужно ли поддерживать Украину оружием и далее, на который чуть больше половины опрошенных (53%) ответили утвердительно, а 47% высказалось против. Также 64% поддержали идею того, что Германия должна продолжать принимать украинских беженцев, остальные 36% выступили против. Кроме того, 59% сообщили, что считают экономические санкции против РФ недейственными, 22% их считают эффективными и 19% не смогли ответить на данный вопрос. Опрос проводился в декабре среди 1834 резидентов Германии, погрешность составляет 0,9%.

https://ria.ru/20240214/opros-1927390846.html

https://ria.ru/20240212/germaniya-1926872652.html

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