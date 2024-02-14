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Ракетная опасность в Курской области отменена - РИА Новости, 14.02.2024
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04:08 14.02.2024 (обновлено: 04:13 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/opasnost-1927219560.html
Ракетная опасность в Курской области отменена
Ракетная опасность в Курской области отменена - РИА Новости, 14.02.2024
Ракетная опасность в Курской области отменена
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности в регионе спустя практически 3 часа. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T04:08
2024-02-14T04:13
курская область
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности в регионе спустя практически 3 часа.Ранее губернатор предупреждал о ракетной опасности в регионе и призывал жителей укрыться. Сообщение было опубликовано в 1.07 мск.&quot;Внимание! Отбой ракетной опасности в Курской области&quot;, - написал Старовойт в Telegram-канале.
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курская область
Курская область
Ракетная опасность в Курской области отменена

Старовойт: ракетная опасность в Курской области отменена

© Фото : Роман Старовойт / TelegramДом, пострадавший от украинского беспилотника в Курске
Дом, пострадавший от украинского беспилотника в Курске - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Дом, пострадавший от украинского беспилотника в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности в регионе спустя практически 3 часа.
Ранее губернатор предупреждал о ракетной опасности в регионе и призывал жителей укрыться. Сообщение было опубликовано в 1.07 мск.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
02:38
«

"Внимание! Отбой ракетной опасности в Курской области", - написал Старовойт в Telegram-канале.

 
Курская область
 
 
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