https://ria.ru/20240214/opasnost-1927219560.html

Ракетная опасность в Курской области отменена

Ракетная опасность в Курской области отменена - РИА Новости, 14.02.2024

Ракетная опасность в Курской области отменена

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности в регионе спустя практически 3 часа. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T04:08

2024-02-14T04:08

2024-02-14T04:13

курская область

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности в регионе спустя практически 3 часа.Ранее губернатор предупреждал о ракетной опасности в регионе и призывал жителей укрыться. Сообщение было опубликовано в 1.07 мск."Внимание! Отбой ракетной опасности в Курской области", - написал Старовойт в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240214/most-1927216284.html

курская область

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курская область