https://ria.ru/20240214/opasnost-1927219560.html
Ракетная опасность в Курской области отменена
Ракетная опасность в Курской области отменена - РИА Новости, 14.02.2024
Ракетная опасность в Курской области отменена
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности в регионе спустя практически 3 часа. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T04:08
2024-02-14T04:08
2024-02-14T04:13
курская область
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности в регионе спустя практически 3 часа.Ранее губернатор предупреждал о ракетной опасности в регионе и призывал жителей укрыться. Сообщение было опубликовано в 1.07 мск."Внимание! Отбой ракетной опасности в Курской области", - написал Старовойт в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240214/most-1927216284.html
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курская область
Ракетная опасность в Курской области отменена
Старовойт: ракетная опасность в Курской области отменена