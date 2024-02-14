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Министр обороны ФРГ призвал спокойно относиться к словам Трампа о НАТО - РИА Новости, 14.02.2024
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12:43 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/nato-1927304335.html
Министр обороны ФРГ призвал спокойно относиться к словам Трампа о НАТО
Министр обороны ФРГ призвал спокойно относиться к словам Трампа о НАТО - РИА Новости, 14.02.2024
Министр обороны ФРГ призвал спокойно относиться к словам Трампа о НАТО
Глава министерства обороны Германии Борис Писториус призвал спокойнее относиться к словам экс-президента США Дональда Трампа о НАТО, поскольку и сама Америка... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:43
2024-02-14T12:43
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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус призвал спокойнее относиться к словам экс-президента США Дональда Трампа о НАТО, поскольку и сама Америка зависит от Североатлантического альянса, об этом министр заявил в интервью телевещанию издания Welt. "Я бы посоветовал всем нам сохранять спокойствие", - сказал Писториус. По его мнению, не стоит так беспокоиться по той лишь причине, что Трамп, который еще даже не является кандидатом в президенты США на выборах 2024 года, делает подобные заявления. "Которые, кстати, если бы он их реализовал, нанесли бы серьезный ущерб трансатлантическим отношениям и в конечном итоге отпилили бы ветку, на которой и Америка тоже сидит", - добавил министр. Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят". Ряд немецких и европейских политиков в ответ на слова Трампа призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240214/nato-1927274632.html
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россия, сша, америка, дональд трамп, борис писториус, владимир путин, нато, евросоюз, welt, в мире
Россия, США, Америка, Дональд Трамп, Борис Писториус, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Welt, В мире
Министр обороны ФРГ призвал спокойно относиться к словам Трампа о НАТО

Министр обороны ФРГ Писториус призвал спокойно относиться к словам Трампа о НАТО

© AP Photo / Corey SipkinБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Corey Sipkin
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус призвал спокойнее относиться к словам экс-президента США Дональда Трампа о НАТО, поскольку и сама Америка зависит от Североатлантического альянса, об этом министр заявил в интервью телевещанию издания Welt.
"Я бы посоветовал всем нам сохранять спокойствие", - сказал Писториус.
По его мнению, не стоит так беспокоиться по той лишь причине, что Трамп, который еще даже не является кандидатом в президенты США на выборах 2024 года, делает подобные заявления.
"Которые, кстати, если бы он их реализовал, нанесли бы серьезный ущерб трансатлантическим отношениям и в конечном итоге отпилили бы ветку, на которой и Америка тоже сидит", - добавил министр.
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Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят". Ряд немецких и европейских политиков в ответ на слова Трампа призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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РоссияСШААмерикаДональд ТрампБорис ПисториусВладимир ПутинНАТОЕвросоюзWeltВ мире
 
 
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