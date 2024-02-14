https://ria.ru/20240214/naemniki-1927224183.html

"Думал, что умру": колумбийские наемники опозорились на Украине

"Думал, что умру": колумбийские наемники опозорились на Украине - РИА Новости, 14.02.2024

"Думал, что умру": колумбийские наемники опозорились на Украине

Колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя на Украине, опасаясь российских дронов, об этом информационному агентству Associated Press рассказал 32-летний РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T06:03

2024-02-14T06:03

2024-02-14T06:03

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя на Украине, опасаясь российских дронов, об этом информационному агентству Associated Press рассказал 32-летний боевик с позывным Чечо."Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни", — сказал он.По словам наемника, их группа подверглась массированной атаке российских дронов, от которых было "некуда спрятаться". Как утверждает Чечо, ему также пришлось спасать своего напарника, которому пробило осколком челюсть."Я думал, что умру", — пожаловался он.Как пишет издание, Украина истощена двумя годами активным боевых действий, что заставляет ее привлекать иностранных наемников. В материале отмечается, что солдаты вооруженных сил Колумбии десятилетиями боролись с наркокартелями у себя в стране, что и убедило их в том, что данный "опыт" будет полезен в условиях боевых действий на Украине.В декабре Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.Как ранее сообщали в оборонном ведомстве, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.

https://ria.ru/20240209/armiya-1926331761.html

https://ria.ru/20240214/ukrainets-1927215287.html

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в мире, колумбия, украина, россия, вооруженные силы украины