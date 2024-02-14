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Во Владивостоке оказавшиеся на льдине школьники сами выбрались на берег - РИА Новости, 14.02.2024
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10:06 14.02.2024 (обновлено: 10:17 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/ldina-1927247353.html
Во Владивостоке оказавшиеся на льдине школьники сами выбрались на берег
Во Владивостоке оказавшиеся на льдине школьники сами выбрались на берег - РИА Новости, 14.02.2024
Во Владивостоке оказавшиеся на льдине школьники сами выбрались на берег
Группа школьников, которые оказались на льдине в акватории Владивостока, сами выбрались на берег, сообщил заместитель главы администрации Дмитрий Свитайло. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:06
2024-02-14T10:17
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Группа школьников, которые оказались на льдине в акватории Владивостока, сами выбрались на берег, сообщил заместитель главы администрации Дмитрий Свитайло. Ранее в соцсетях появилось видео с пятью подростками на льду в акватории у набережной Владивостока. Вокруг – движущиеся льдины. К детям незамедлительно выехали спасатели. "Детей на льдине обнаружено не было... Со слов очевидцев, дети самостоятельно покинули лед", - сказал Свитайло, чей комментарий привели журналистам в мэрии. По его словам, в связи с разрушением льда спасатели оповестили рыбаков и всех находящихся на акватории об опасности. Людей вывели с ледового поля. "Поступила информация о рыбаках, которые в районе мыса Чумака не могут вернуться. Там тоже оторвало льдину. Спасатели перенаправлены туда", - добавил Свитайло. Ранее синоптики сообщили, что значительное повышение температуры воздуха - до +5 °C - и умеренные ветры южного направления частично разрушили припайный лёд в Уссурийском заливе. Он дрейфует в открытую часть залива Петра Великого.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке оказавшиеся на льдине школьники сами выбрались на берег

Во Владивостоке оказавшаяся на льдине группа школьников сама выбралась на берег

© Кадр видео очевидцаГруппа школьников, оказавшихся на льдине во Владивостоке
Группа школьников, оказавшихся на льдине во Владивостоке
© Кадр видео очевидца
Группа школьников, оказавшихся на льдине во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Группа школьников, которые оказались на льдине в акватории Владивостока, сами выбрались на берег, сообщил заместитель главы администрации Дмитрий Свитайло.
Ранее в соцсетях появилось видео с пятью подростками на льду в акватории у набережной Владивостока. Вокруг – движущиеся льдины. К детям незамедлительно выехали спасатели.
«
"Детей на льдине обнаружено не было... Со слов очевидцев, дети самостоятельно покинули лед", - сказал Свитайло, чей комментарий привели журналистам в мэрии.
По его словам, в связи с разрушением льда спасатели оповестили рыбаков и всех находящихся на акватории об опасности. Людей вывели с ледового поля.
"Поступила информация о рыбаках, которые в районе мыса Чумака не могут вернуться. Там тоже оторвало льдину. Спасатели перенаправлены туда", - добавил Свитайло.
Ранее синоптики сообщили, что значительное повышение температуры воздуха - до +5 °C - и умеренные ветры южного направления частично разрушили припайный лёд в Уссурийском заливе. Он дрейфует в открытую часть залива Петра Великого.
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ПроисшествияВладивосток
 
 
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