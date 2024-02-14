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Школьник, выживший при обрушении "Трансвааль-парка", стал хоккеистом - РИА Новости, 14.02.2024
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10:15 14.02.2024 (обновлено: 11:02 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/khokkeist-1927250844.html
Школьник, выживший при обрушении "Трансвааль-парка", стал хоккеистом
Школьник, выживший при обрушении "Трансвааль-парка", стал хоккеистом - РИА Новости, 14.02.2024
Школьник, выживший при обрушении "Трансвааль-парка", стал хоккеистом
Москвич Дмитрий Меркулов, в детстве переживший обрушение "Трансвааль-парка", стал профессиональным хоккеистом, играл в высшей лиге, а теперь тренирует детскую... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:15
2024-02-14T11:02
москва
ясенево
общество
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости, Светлана Самсонова. Москвич Дмитрий Меркулов, в детстве переживший обрушение "Трансвааль-парка", стал профессиональным хоккеистом, играл в высшей лиге, а теперь тренирует детскую команду. Меркулов рассказал РИА Новости, кто помог пережить катастрофу, и как она повлияла на его характер. 14 февраля 2004 года в 19 часов 15 минут на юго-западе Москвы в Ясенево в спортивно-развлекательном комплексе "Трансвааль-парк" (Голубинская улица, 16) обрушилась крыша. Трагедия унесла жизни 28 человек, в том числе восьми детей, более 100 человек пострадали, многие из них стали инвалидами. Все смешалосьРодители 13-летнего Димы Меркулова хотели как-то по-особенному отметить День святого Валентина – не в ресторане или каком-то клубе, а сделать праздник и для своего сына. Втроем они отправились в "Трансвааль-парк". "Я раньше бывал в аквапарках, но в открытых - на море. А поход в "Трансвааль" – это как очутиться в сказке: среди зимы побывать в лете, поплавать, скатиться с горок. Конечно, я был в восторге. Мне очень понравился аквапарк, там столько всего было", - рассказал Дмитрий. Но детский восторг вскоре сменился ужасом для его родителей. Как вспоминает мужчина, он вместе с отцом поднялся на горки, и они шутя спорили, кому съезжать. Сын оказался проворнее и заскочил в трубу первым. "Пока катился, все и началось. Я даже не понял, что произошло. Почувствовал какое-то давление на уши, на голову, и потом уже было всё так, как в тумане. Я несколько раз терял сознание. Первый раз, когда был в трубе. Очнулся, увидел свои руки в крови, потом выключился. Пришел в себя в скорой, помню мама рядом была. И снова потерял сознание, очнулся уже, когда в больницу привезли. И там тоже потерял сознание", - вспоминает Меркулов. Мальчик получил серьезные травмы: переломы, ушиб головного мозга, много колото-резанных ран, ожоги. "Ожоги, наверное, как раз в трубе от трения получил. Вода, видимо, перестала течь, когда случилось обрушение", - говорит Дмитрий. Как позже рассказали его родители, отец, оставшийся наверху после того, как рухнул купол аквапарка, спрыгнул в одних плавках в снег и оказался снаружи. После этого он помчался к жене и сыну. "Он нас не мог найти. Но в ходе поисков помогал, вытаскивал из-под обломков людей, кого без рук, без ног. Потом они даже благодарили его за спасение. Нашел он нас с мамой в больнице. Насколько я понимаю, мама меня сразу обнаружила и дотащила до скорой. Они с отцом серьезно не пострадали, но мама была беременная в то время. Ребенка она потеряла", - рассказал Меркулов. Дима провел в больнице почти месяц, говорит, что кроме родных его поддерживали одноклассники и одноклубники. Мальчик с самого детства занимался хоккеем. Его родители спустя три года после трагедии подарили сыну брата. Второй день рожденияНа протяжении этих 20 лет семья Меркуловых воспринимает 14 февраля не как День святого Валентина, а как свой второй день рождения. На месте трагедии Дмитрий был всего один раз - в 2011 году заходил в часовню, поставил свечки. Дмитрий после выздоровления продолжил занятия хоккеем, стал профессиональным спортсменом, играл в Высшей хоккейной лиге за белгородскую команду. Сейчас он тренирует детскую команду, у него есть семья, четырехлетний сын. "Что я буду делать 14 февраля? Работать. А еще у меня скоро переезд намечается. Так что я уже спокойно отношусь к тому, что случилось. Все-таки тогда был ребенком, и многое стирается из памяти. Но моим родителям до сих пор сложно вспоминать те события", - сказал Меркулов.
https://ria.ru/20240214/transvaal-1927222342.html
https://ria.ru/20240214/transvaal-park-1926854248.html
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москва, ясенево, общество
Москва, Ясенево, Общество
Школьник, выживший при обрушении "Трансвааль-парка", стал хоккеистом

Выживший при обрушении "Трансвааль-парка" школьник стал хоккеистом и тренером

© Фото : Предоставлено Дмитрием МеркуловымДмитрий Меркулов
Дмитрий Меркулов - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Предоставлено Дмитрием Меркуловым
Дмитрий Меркулов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости, Светлана Самсонова. Москвич Дмитрий Меркулов, в детстве переживший обрушение "Трансвааль-парка", стал профессиональным хоккеистом, играл в высшей лиге, а теперь тренирует детскую команду.
Меркулов рассказал РИА Новости, кто помог пережить катастрофу, и как она повлияла на его характер.
© Фото : Предоставлено Дмитрием МеркуловымДмитрий Меркулов
Дмитрий Меркулов - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Предоставлено Дмитрием Меркуловым
Дмитрий Меркулов
14 февраля 2004 года в 19 часов 15 минут на юго-западе Москвы в Ясенево в спортивно-развлекательном комплексе "Трансвааль-парк" (Голубинская улица, 16) обрушилась крыша. Трагедия унесла жизни 28 человек, в том числе восьми детей, более 100 человек пострадали, многие из них стали инвалидами.

Все смешалось

Родители 13-летнего Димы Меркулова хотели как-то по-особенному отметить День святого Валентина – не в ресторане или каком-то клубе, а сделать праздник и для своего сына. Втроем они отправились в "Трансвааль-парк".
"Я раньше бывал в аквапарках, но в открытых - на море. А поход в "Трансвааль" – это как очутиться в сказке: среди зимы побывать в лете, поплавать, скатиться с горок. Конечно, я был в восторге. Мне очень понравился аквапарк, там столько всего было", - рассказал Дмитрий.
Но детский восторг вскоре сменился ужасом для его родителей. Как вспоминает мужчина, он вместе с отцом поднялся на горки, и они шутя спорили, кому съезжать. Сын оказался проворнее и заскочил в трубу первым.
© Фото : Предоставлено Дмитрием МеркуловымДмитрий Меркулов
Дмитрий Меркулов - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Предоставлено Дмитрием Меркуловым
Дмитрий Меркулов
"Пока катился, все и началось. Я даже не понял, что произошло. Почувствовал какое-то давление на уши, на голову, и потом уже было всё так, как в тумане. Я несколько раз терял сознание. Первый раз, когда был в трубе. Очнулся, увидел свои руки в крови, потом выключился. Пришел в себя в скорой, помню мама рядом была. И снова потерял сознание, очнулся уже, когда в больницу привезли. И там тоже потерял сознание", - вспоминает Меркулов.
Мальчик получил серьезные травмы: переломы, ушиб головного мозга, много колото-резанных ран, ожоги.
"Ожоги, наверное, как раз в трубе от трения получил. Вода, видимо, перестала течь, когда случилось обрушение", - говорит Дмитрий.
Как позже рассказали его родители, отец, оставшийся наверху после того, как рухнул купол аквапарка, спрыгнул в одних плавках в снег и оказался снаружи. После этого он помчался к жене и сыну.
"Он нас не мог найти. Но в ходе поисков помогал, вытаскивал из-под обломков людей, кого без рук, без ног. Потом они даже благодарили его за спасение. Нашел он нас с мамой в больнице. Насколько я понимаю, мама меня сразу обнаружила и дотащила до скорой. Они с отцом серьезно не пострадали, но мама была беременная в то время. Ребенка она потеряла", - рассказал Меркулов.
Дима провел в больнице почти месяц, говорит, что кроме родных его поддерживали одноклассники и одноклубники. Мальчик с самого детства занимался хоккеем. Его родители спустя три года после трагедии подарили сыну брата.
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Второй день рождения

На протяжении этих 20 лет семья Меркуловых воспринимает 14 февраля не как День святого Валентина, а как свой второй день рождения. На месте трагедии Дмитрий был всего один раз - в 2011 году заходил в часовню, поставил свечки.
Дмитрий после выздоровления продолжил занятия хоккеем, стал профессиональным спортсменом, играл в Высшей хоккейной лиге за белгородскую команду. Сейчас он тренирует детскую команду, у него есть семья, четырехлетний сын.
"Что я буду делать 14 февраля? Работать. А еще у меня скоро переезд намечается. Так что я уже спокойно отношусь к тому, что случилось. Все-таки тогда был ребенком, и многое стирается из памяти. Но моим родителям до сих пор сложно вспоминать те события", - сказал Меркулов.
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