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Украинские хакеры взломали 160 сайтов, угрожая уклонистам - РИА Новости, 14.02.2024
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02:06 14.02.2024 (обновлено: 02:09 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/khakery-1927214978.html
Украинские хакеры взломали 160 сайтов, угрожая уклонистам
Украинские хакеры взломали 160 сайтов, угрожая уклонистам - РИА Новости, 14.02.2024
Украинские хакеры взломали 160 сайтов, угрожая уклонистам
Националистическая хакерская группа "Украинская национальная соборная держава" (УНСД), действующая в стилистике запрещенных в России "Правого сектора"* и ОУН*,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T02:06
2024-02-14T02:09
в мире
украина
россия
тернопольская область
степан бандера
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Националистическая хакерская группа "Украинская национальная соборная держава" (УНСД), действующая в стилистике запрещенных в России "Правого сектора"* и ОУН*, взломала как минимум 160 украинских сайтов и разместила на них призыв к мобилизации в ВСУ, сопроводив его угрозами расправы с гражданами Украины, не желающими идти на фронт, свидетельствуют данные с этих сайтов, сообщил РИА Новости источник в хакерских кругах. Сайты начали подвергаться атаке 13 февраля во второй половине дня: на их главных страницах был размещен призыв к мобилизации с угрозами тем, кто откажется, а также логотип УНСД в цветах "Правого сектора"* и Организации украинских националистов (ОУН)*, одним из руководителей которой был гитлеровский пособник Степан Бандера. В частности, были взломаны и сайты украинских госструктур: официальная страница Львовской районной государственной администрации, сайт Всеукраинской переписи населения; образовательных учреждений - Академии финансового управления, Львовского госуниверситета физкультуры имени Боберского; религиозных - храма Рождества Пресвятой Богородицы, Школы церковного пения; интернет-провайдеров "Мегалайн" Тернопольской области и "Идея"; а также других частных украинских компаний. Взломанной оказалась и страница Фонда Всемирной федерации спорта (World Sports Federation Foundation). "Уведомляем, что права на использование интернет-сервисов были переданы нам добровольно, чтобы мы могли по вашим данным провести идентификацию личности каждого пользователя", - начинался текст. Далее в нем содержался призыв явиться в военкомат и вступить в ряды ВСУ. "Это касается абсолютно всех: студентов, преподавателей, учёных, сотрудников администраций, агроинженеров, библиотекарей, программистов, рекламщиков, печатников, писателей, предпринимателей и других", - говорилось в тексте, размещенном на взломанных страницах. В противном случае хакеры угрожали тех, кто не пойдет в военкомат, приравнять к изменникам родины, отобрать имущество или уничтожить. Расправой угрожали прямо "на месте – вас ликвидируют как собаку, не тратя при этом патронов". Тех, кто не хочет мобилизоваться, авторы угроз назвали "наиобыкновеннейшим мусором, который только и делает, что паразитирует". "Помните, что мы найдём каждого!" - говорится в тексте угроз, размещенном украинскими националистическими хакерами. Большинство сайтов к моменту публикации оставались недоступными, восстановить работу удалось лишь единицам, в том числе интернет-провайдеру "Идея", Управлению молодежи и спорта Львовской области, Львовскому университету физкультуры, Институту физики конденсированных систем Национальной академии наук Украины, некоторым частным компаниям. Как пояснил РИА Новости источник в хакерских кругах, УНСД - это последователи идей Ярослава Стецько, одного из лидеров Организации украинских националистов*, провозгласивших во Львове "Украинское государство" сразу после оккупации города фашистской Германией. "В нынешнее время, вероятнее всего, поддерживается (новым главком ВСУ Александром) Сырским. Но этот момент, конечно, требует проверки и подтверждения. Основная задача организации - поддержка ТЦК (военкоматов) Украины в проведении программы мобилизации. Вскоре на Украине вступит в силу закон о мобилизации, и структуры, связанные с Сырским, очевидно заинтересованы в заказе такой агитки", - подытожил собеседник агентства.* Запрещенная в России организация
https://ria.ru/20240213/mobilizatsiya-1927124000.html
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в мире, украина, россия, тернопольская область, степан бандера, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Тернопольская область, Степан Бандера, Вооруженные силы Украины
Украинские хакеры взломали 160 сайтов, угрожая уклонистам

Украинские хакеры взломали 160 сайтов, угрожая нежелающим идти в ВСУ

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакеры
Хакеры - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакеры
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Националистическая хакерская группа "Украинская национальная соборная держава" (УНСД), действующая в стилистике запрещенных в России "Правого сектора"* и ОУН*, взломала как минимум 160 украинских сайтов и разместила на них призыв к мобилизации в ВСУ, сопроводив его угрозами расправы с гражданами Украины, не желающими идти на фронт, свидетельствуют данные с этих сайтов, сообщил РИА Новости источник в хакерских кругах.
Сайты начали подвергаться атаке 13 февраля во второй половине дня: на их главных страницах был размещен призыв к мобилизации с угрозами тем, кто откажется, а также логотип УНСД в цветах "Правого сектора"* и Организации украинских националистов (ОУН)*, одним из руководителей которой был гитлеровский пособник Степан Бандера.
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В частности, были взломаны и сайты украинских госструктур: официальная страница Львовской районной государственной администрации, сайт Всеукраинской переписи населения; образовательных учреждений - Академии финансового управления, Львовского госуниверситета физкультуры имени Боберского; религиозных - храма Рождества Пресвятой Богородицы, Школы церковного пения; интернет-провайдеров "Мегалайн" Тернопольской области и "Идея"; а также других частных украинских компаний. Взломанной оказалась и страница Фонда Всемирной федерации спорта (World Sports Federation Foundation).
«
"Уведомляем, что права на использование интернет-сервисов были переданы нам добровольно, чтобы мы могли по вашим данным провести идентификацию личности каждого пользователя", - начинался текст. Далее в нем содержался призыв явиться в военкомат и вступить в ряды ВСУ. "Это касается абсолютно всех: студентов, преподавателей, учёных, сотрудников администраций, агроинженеров, библиотекарей, программистов, рекламщиков, печатников, писателей, предпринимателей и других", - говорилось в тексте, размещенном на взломанных страницах.
В противном случае хакеры угрожали тех, кто не пойдет в военкомат, приравнять к изменникам родины, отобрать имущество или уничтожить. Расправой угрожали прямо "на месте – вас ликвидируют как собаку, не тратя при этом патронов". Тех, кто не хочет мобилизоваться, авторы угроз назвали "наиобыкновеннейшим мусором, который только и делает, что паразитирует".
"Помните, что мы найдём каждого!" - говорится в тексте угроз, размещенном украинскими националистическими хакерами.
Большинство сайтов к моменту публикации оставались недоступными, восстановить работу удалось лишь единицам, в том числе интернет-провайдеру "Идея", Управлению молодежи и спорта Львовской области, Львовскому университету физкультуры, Институту физики конденсированных систем Национальной академии наук Украины, некоторым частным компаниям.
Как пояснил РИА Новости источник в хакерских кругах, УНСД - это последователи идей Ярослава Стецько, одного из лидеров Организации украинских националистов*, провозгласивших во Львове "Украинское государство" сразу после оккупации города фашистской Германией.
"В нынешнее время, вероятнее всего, поддерживается (новым главком ВСУ Александром) Сырским. Но этот момент, конечно, требует проверки и подтверждения. Основная задача организации - поддержка ТЦК (военкоматов) Украины в проведении программы мобилизации. Вскоре на Украине вступит в силу закон о мобилизации, и структуры, связанные с Сырским, очевидно заинтересованы в заказе такой агитки", - подытожил собеседник агентства.
* Запрещенная в России организация
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