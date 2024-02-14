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В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей - РИА Новости, 14.02.2024
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04:34 14.02.2024 (обновлено: 09:11 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/khabarovsk-1927220832.html
В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей
В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей - РИА Новости, 14.02.2024
В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей
Вооруженный мужчина ограбил один из офисов банка в Хабаровске, ущерб составил более 13 миллионов рублей, сообщает управление МВД России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T04:34
2024-02-14T09:11
происшествия
хабаровск
россия
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ХАБАРОВСК, 14 фев — РИА Новости. Вооруженный мужчина ограбил один из офисов банка в Хабаровске, ущерб составил более 13 миллионов рублей, сообщает управление МВД России по Хабаровскому краю. &quot;В вечернее время в полицию поступило сообщение о том, что в офисе банка, расположенном на улице Краснореченской в Индустриальном районе, вооруженный мужчина похитил крупную сумму денег. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей&quot;, — информирует полиция.По предварительным данным, грабитель "под угрозой предметов, внешне схожих с оружием: пистолетом и ручными гранатами", украл 11 миллионов рублей и иностранную валюту. Идет розыск преступника, уточняет полиция.
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край
В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей

В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил офис банка на 13 миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 14 фев — РИА Новости. Вооруженный мужчина ограбил один из офисов банка в Хабаровске, ущерб составил более 13 миллионов рублей, сообщает управление МВД России по Хабаровскому краю.
«

"В вечернее время в полицию поступило сообщение о том, что в офисе банка, расположенном на улице Краснореченской в Индустриальном районе, вооруженный мужчина похитил крупную сумму денег. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей", — информирует полиция.

По предварительным данным, грабитель "под угрозой предметов, внешне схожих с оружием: пистолетом и ручными гранатами", украл 11 миллионов рублей и иностранную валюту.
Идет розыск преступника, уточняет полиция.
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