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В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей
В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей - РИА Новости, 14.02.2024
В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей
Вооруженный мужчина ограбил один из офисов банка в Хабаровске, ущерб составил более 13 миллионов рублей, сообщает управление МВД России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T04:34
2024-02-14T04:34
2024-02-14T09:11
происшествия
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ХАБАРОВСК, 14 фев — РИА Новости. Вооруженный мужчина ограбил один из офисов банка в Хабаровске, ущерб составил более 13 миллионов рублей, сообщает управление МВД России по Хабаровскому краю. "В вечернее время в полицию поступило сообщение о том, что в офисе банка, расположенном на улице Краснореченской в Индустриальном районе, вооруженный мужчина похитил крупную сумму денег. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей", — информирует полиция.По предварительным данным, грабитель "под угрозой предметов, внешне схожих с оружием: пистолетом и ручными гранатами", украл 11 миллионов рублей и иностранную валюту. Идет розыск преступника, уточняет полиция.
https://ria.ru/20240213/napavshiy-1927094754.html
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край
В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей
В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил офис банка на 13 миллионов рублей