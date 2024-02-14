https://ria.ru/20240214/khabarovsk-1927220832.html

В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей

В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей - РИА Новости, 14.02.2024

В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей

Вооруженный мужчина ограбил один из офисов банка в Хабаровске, ущерб составил более 13 миллионов рублей, сообщает управление МВД России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T04:34

2024-02-14T04:34

2024-02-14T09:11

происшествия

хабаровск

россия

хабаровский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_4f87c030e178b1885cd0c47444cdcd3d.jpg

ХАБАРОВСК, 14 фев — РИА Новости. Вооруженный мужчина ограбил один из офисов банка в Хабаровске, ущерб составил более 13 миллионов рублей, сообщает управление МВД России по Хабаровскому краю. "В вечернее время в полицию поступило сообщение о том, что в офисе банка, расположенном на улице Краснореченской в Индустриальном районе, вооруженный мужчина похитил крупную сумму денег. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей", — информирует полиция.По предварительным данным, грабитель "под угрозой предметов, внешне схожих с оружием: пистолетом и ручными гранатами", украл 11 миллионов рублей и иностранную валюту. Идет розыск преступника, уточняет полиция.

https://ria.ru/20240213/napavshiy-1927094754.html

хабаровск

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край