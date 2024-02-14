https://ria.ru/20240214/kartoshka-1927296694.html
В Петербурге госпитализировали девочку, которую лечили горячей картошкой
В Петербурге госпитализировали девочку, которую лечили горячей картошкой - РИА Новости, 14.02.2024
В Петербурге госпитализировали девочку, которую лечили горячей картошкой
Двухлетняя девочка попала в больницу в Петербурге с ожогами лица после того, как "подышала над картошкой", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:17
2024-02-14T12:17
2024-02-14T12:17
происшествия
санкт-петербург
колпино
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Двухлетняя девочка попала в больницу в Петербурге с ожогами лица после того, как "подышала над картошкой", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. "Был вызов в квартиру в Колпино. Выяснилось, что девочка 2021 года рождения получала паровые ингаляции. В результате у ребенка ожог лица, она доставлена в больницу", - рассказал источник. Как добавил собеседник агентства, со слов бабушки, девочка "дышала над картофелем". В больнице медики зафиксировали термический ожог лица у ребенка на левой щеке, носе и подбородке II-III степени. Информация передана в правоохранительные органы для организации проверки. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240212/meningit-1926781148.html
санкт-петербург
колпино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, колпино
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпино
В Петербурге госпитализировали девочку, которую лечили горячей картошкой
В Петербурге госпитализировали девочку, которую лечили дыханием над картошкой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Двухлетняя девочка попала в больницу в Петербурге с ожогами лица после того, как "подышала над картошкой", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
"Был вызов в квартиру в Колпино
. Выяснилось, что девочка 2021 года рождения получала паровые ингаляции. В результате у ребенка ожог лица, она доставлена в больницу", - рассказал источник.
Как добавил собеседник агентства, со слов бабушки, девочка "дышала над картофелем". В больнице медики зафиксировали термический ожог лица у ребенка на левой щеке, носе и подбородке II-III степени. Информация передана в правоохранительные органы для организации проверки.
Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.
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