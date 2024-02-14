https://ria.ru/20240214/kartoshka-1927296694.html

В Петербурге госпитализировали девочку, которую лечили горячей картошкой

В Петербурге госпитализировали девочку, которую лечили горячей картошкой - РИА Новости, 14.02.2024

В Петербурге госпитализировали девочку, которую лечили горячей картошкой

Двухлетняя девочка попала в больницу в Петербурге с ожогами лица после того, как "подышала над картошкой", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:17

2024-02-14T12:17

2024-02-14T12:17

происшествия

санкт-петербург

колпино

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Двухлетняя девочка попала в больницу в Петербурге с ожогами лица после того, как "подышала над картошкой", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. "Был вызов в квартиру в Колпино. Выяснилось, что девочка 2021 года рождения получала паровые ингаляции. В результате у ребенка ожог лица, она доставлена в больницу", - рассказал источник. Как добавил собеседник агентства, со слов бабушки, девочка "дышала над картофелем". В больнице медики зафиксировали термический ожог лица у ребенка на левой щеке, носе и подбородке II-III степени. Информация передана в правоохранительные органы для организации проверки. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240212/meningit-1926781148.html

санкт-петербург

колпино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, колпино