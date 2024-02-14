https://ria.ru/20240214/izrail-1927363662.html
Испания и Ирландия потребовали проверить соблюдение Израилем прав человека
Испания и Ирландия потребовали проверить соблюдение Израилем прав человека - РИА Новости, 14.02.2024
Испания и Ирландия потребовали проверить соблюдение Израилем прав человека
Правительства Испании и Ирландии обратились к Европейской комиссии с просьбой срочно проверить, соблюдает ли Израиль права человека в Газе, заявил в среду... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:53
2024-02-14T15:53
2024-02-14T15:53
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МАДРИД, 14 фев - РИА Новости. Правительства Испании и Ирландии обратились к Европейской комиссии с просьбой срочно проверить, соблюдает ли Израиль права человека в Газе, заявил в среду испанский премьер-министр Педро Санчес в социальной сети X. "Приверженность ЕС правам и достоинству человека не может иметь исключений. В связи с критической ситуацией в Рафахе Ирландия и Испания только что обратились к Европейской комиссии с просьбой срочно проверить, выполняет ли Израиль свои обязательства по соблюдению прав человека в Газе", — говорится в сообщении премьера. Кроме того, было предложено, чтобы совет ЕС принял соответствующие меры, если будет установлено, что Израиль нарушает свои согласованные обязательства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240213/rafakh-1927111893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, испания, ирландия, педро санчес, хамас, евросоюз, оон
В мире, Израиль, Испания, Ирландия, Педро Санчес, ХАМАС, Евросоюз, ООН
Испания и Ирландия потребовали проверить соблюдение Израилем прав человека
Испания и Ирландия: ЕК должна проверить, соблюдает ли Израиль права человека
МАДРИД, 14 фев - РИА Новости.
Правительства Испании и Ирландии обратились к Европейской комиссии с просьбой срочно проверить, соблюдает ли Израиль права человека в Газе, заявил в среду испанский премьер-министр Педро Санчес в социальной сети X
.
"Приверженность ЕС
правам и достоинству человека не может иметь исключений. В связи с критической ситуацией в Рафахе Ирландия и Испания только что обратились к Европейской комиссии с просьбой срочно проверить, выполняет ли Израиль свои обязательства по соблюдению прав человека в Газе", — говорится в сообщении премьера.
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Кроме того, было предложено, чтобы совет ЕС принял соответствующие меры, если будет установлено, что Израиль нарушает свои согласованные обязательства.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта