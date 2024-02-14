Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обсуждают, что делать библиотекам с книгами иноагентов - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:56 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/inoagenty-1927329696.html
В Госдуме обсуждают, что делать библиотекам с книгами иноагентов
В Госдуме обсуждают, что делать библиотекам с книгами иноагентов - РИА Новости, 14.02.2024
В Госдуме обсуждают, что делать библиотекам с книгами иноагентов
Поступает много запросов от библиотечных работников о том, что делать с книгами иноагентов, такой вопрос прорабатывается в комитете Госдумы по культуре,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:56
2024-02-14T13:56
культура
политика
россия
елена ямпольская
елена драпеко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_8da756387efba016f7ea912fce0d2a97.jpg
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Поступает много запросов от библиотечных работников о том, что делать с книгами иноагентов, такой вопрос прорабатывается в комитете Госдумы по культуре, сообщила его глава Елена Ямпольская. "Очень много запросов поступает от библиотечных работников, которые не понимают, что им делать с книгами, лиц, объявленных иноагентами, авторов, лиц, которые уже подверглись судебному преследованию вот по этим очень серьезным статьям. А некоторые из них внесены в список террористов и экстремистов, как тот же (Борис) Акунин*, что делать с этой литературой, от которой библиотекари с радостью бы избавились, но не могут сделать это на законных основаниях… комитет сейчас наш над этим упорно работает", - сказала она в ходе заседания комитета. В свою очередь, депутат Госдумы Елена Драпеко отметила, что нужно поставить "преграду", чтобы не появлялись произведения, которые противоречат традиционным ценностям России. "Возможно, отнесенность лиц, принимающих решение о запуске или издании или распространении вот такой литературы, которая могла бы повредить… возникает вопрос… не все произведения террористов и врагов народа являются такими уже вредными", - добавила Драпеко. Ямпольская ответила, что в этом и является вопрос, что такие произведения не будут отнесены к экстремистским материалам. "Люди, подвергшиеся судебному преследованию по очень серьезным статьям, принципиально важным для нашего сегодняшнего общества, люди, которые признаны иноагентами, выключенными в список экстремистов и террористов, просто по справедливости должны быть лишены возможности такой работы, которая затем, творческая, выносится на многомилионную аудиторию", - заключила глава комитета. Она добавила, что работа в этом направлении уже ведется. * Физическое лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20231221/emigranty-1917077205.html
https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_659986b3065ac506af533eed975312e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, елена ямпольская, елена драпеко, госдума рф
Культура, Политика, Россия, Елена Ямпольская, Елена Драпеко, Госдума РФ
В Госдуме обсуждают, что делать библиотекам с книгами иноагентов

Комитет ГД прорабатывает вопрос, что делать библиотекам с книгами иноагентов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Поступает много запросов от библиотечных работников о том, что делать с книгами иноагентов, такой вопрос прорабатывается в комитете Госдумы по культуре, сообщила его глава Елена Ямпольская.
"Очень много запросов поступает от библиотечных работников, которые не понимают, что им делать с книгами, лиц, объявленных иноагентами, авторов, лиц, которые уже подверглись судебному преследованию вот по этим очень серьезным статьям. А некоторые из них внесены в список террористов и экстремистов, как тот же (Борис) Акунин*, что делать с этой литературой, от которой библиотекари с радостью бы избавились, но не могут сделать это на законных основаниях… комитет сейчас наш над этим упорно работает", - сказала она в ходе заседания комитета.
Люди в аэропорту - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Запрещенные книги: Россия не повторит советские ошибки
21 декабря 2023, 08:00
В свою очередь, депутат Госдумы Елена Драпеко отметила, что нужно поставить "преграду", чтобы не появлялись произведения, которые противоречат традиционным ценностям России. "Возможно, отнесенность лиц, принимающих решение о запуске или издании или распространении вот такой литературы, которая могла бы повредить… возникает вопрос… не все произведения террористов и врагов народа являются такими уже вредными", - добавила Драпеко.
Ямпольская ответила, что в этом и является вопрос, что такие произведения не будут отнесены к экстремистским материалам.
"Люди, подвергшиеся судебному преследованию по очень серьезным статьям, принципиально важным для нашего сегодняшнего общества, люди, которые признаны иноагентами, выключенными в список экстремистов и террористов, просто по справедливости должны быть лишены возможности такой работы, которая затем, творческая, выносится на многомилионную аудиторию", - заключила глава комитета. Она добавила, что работа в этом направлении уже ведется.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в перечень террористов и экстремистов
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
"Нам — можно": предатели продолжают зарабатывать в России миллионы
7 февраля, 08:00
 
КультураПолитикаРоссияЕлена ЯмпольскаяЕлена ДрапекоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала