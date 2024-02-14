https://ria.ru/20240214/inoagenty-1927329696.html

В Госдуме обсуждают, что делать библиотекам с книгами иноагентов

В Госдуме обсуждают, что делать библиотекам с книгами иноагентов - РИА Новости, 14.02.2024

В Госдуме обсуждают, что делать библиотекам с книгами иноагентов

Поступает много запросов от библиотечных работников о том, что делать с книгами иноагентов, такой вопрос прорабатывается в комитете Госдумы по культуре,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:56

2024-02-14T13:56

2024-02-14T13:56

культура

политика

россия

елена ямпольская

елена драпеко

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Поступает много запросов от библиотечных работников о том, что делать с книгами иноагентов, такой вопрос прорабатывается в комитете Госдумы по культуре, сообщила его глава Елена Ямпольская. "Очень много запросов поступает от библиотечных работников, которые не понимают, что им делать с книгами, лиц, объявленных иноагентами, авторов, лиц, которые уже подверглись судебному преследованию вот по этим очень серьезным статьям. А некоторые из них внесены в список террористов и экстремистов, как тот же (Борис) Акунин*, что делать с этой литературой, от которой библиотекари с радостью бы избавились, но не могут сделать это на законных основаниях… комитет сейчас наш над этим упорно работает", - сказала она в ходе заседания комитета. В свою очередь, депутат Госдумы Елена Драпеко отметила, что нужно поставить "преграду", чтобы не появлялись произведения, которые противоречат традиционным ценностям России. "Возможно, отнесенность лиц, принимающих решение о запуске или издании или распространении вот такой литературы, которая могла бы повредить… возникает вопрос… не все произведения террористов и врагов народа являются такими уже вредными", - добавила Драпеко. Ямпольская ответила, что в этом и является вопрос, что такие произведения не будут отнесены к экстремистским материалам. "Люди, подвергшиеся судебному преследованию по очень серьезным статьям, принципиально важным для нашего сегодняшнего общества, люди, которые признаны иноагентами, выключенными в список экстремистов и террористов, просто по справедливости должны быть лишены возможности такой работы, которая затем, творческая, выносится на многомилионную аудиторию", - заключила глава комитета. Она добавила, что работа в этом направлении уже ведется. * Физическое лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231221/emigranty-1917077205.html

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Кирилл Волков

политика, россия, елена ямпольская, елена драпеко, госдума рф