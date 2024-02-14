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Киркоров опубликовал фотографию из Дворца культуры в Горловке - РИА Новости, 14.02.2024
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Шоубиз
 
16:18 14.02.2024 (обновлено: 17:39 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/fotografiya-1927371386.html
Киркоров опубликовал фотографию из Дворца культуры в Горловке
Киркоров опубликовал фотографию из Дворца культуры в Горловке - РИА Новости, 14.02.2024
Киркоров опубликовал фотографию из Дворца культуры в Горловке
Певец Филипп Киркоров опубликовал фотографию, сделанную во Дворце культуры "Шахтер" в Горловке. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:18
2024-02-14T17:39
шоубиз
горловка
россия
донецкая народная республика
филипп киркоров
анастасия ивлеева
"голая вечеринка"
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров опубликовал фотографию, сделанную во Дворце культуры "Шахтер" в Горловке.&quot;Шахтер&quot;, Горловка. В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит &quot;Атлантида&quot;. Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит… силами наших героев&quot;, — написал он под постом, опубликованном в Instagram*.Накануне главврач горловской городской больницы № 2 Нелли Акуненко сообщила РИА Новости, что Киркоров выступил перед ранеными и пообещал помочь с протезами. В декабре Киркоров принял участие в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. В начале января стало известно, что певец передал гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки 30 декабря.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240214/kirkorov-1927295165.html
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горловка, россия, донецкая народная республика, филипп киркоров, анастасия ивлеева, "голая вечеринка"
Шоубиз, Горловка, Россия, Донецкая Народная Республика, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, "Голая вечеринка"
Киркоров опубликовал фотографию из Дворца культуры в Горловке

Киркоров опубликовал фотографию из Дворца культуры "Шахтер" в Горловке

Фотография, опубликованная Филиппом Киркоровым в социальной сети
Фотография, опубликованная Филиппом Киркоровым в социальной сети
Фотография, опубликованная Филиппом Киркоровым в социальной сети
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров опубликовал фотографию, сделанную во Дворце культуры "Шахтер" в Горловке.
«

"Шахтер", Горловка. В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит "Атлантида". Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит… силами наших героев", — написал он под постом, опубликованном в Instagram*.

Накануне главврач горловской городской больницы № 2 Нелли Акуненко сообщила РИА Новости, что Киркоров выступил перед ранеными и пообещал помочь с протезами.
В декабре Киркоров принял участие в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.
В начале января стало известно, что певец передал гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки 30 декабря.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизГорловкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаФилипп КиркоровАнастасия Ивлеева"Голая вечеринка"
 
 
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