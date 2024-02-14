https://ria.ru/20240214/festival-1927359715.html

Адыгею на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе представят 135 участников

Адыгею на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе представят 135 участников - РИА Новости, 14.02.2024

Адыгею на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе представят 135 участников

Адыгею на Всемирном фестивале (ВМФ) молодежи, который будет проходить в Сириусе в начале марта, будут представлять 135 участников и два ансамбля, сообщает... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:39

2024-02-14T15:39

2024-02-14T15:39

республика адыгея

мурат кумпилов

владимир путин

сочи

республика адыгея

федеральная территория "сириус"

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МАЙКОП, 14 фев — РИА Новости. Адыгею на Всемирном фестивале (ВМФ) молодежи, который будет проходить в Сириусе в начале марта, будут представлять 135 участников и два ансамбля, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сегодня обсудил с председателем республиканского комитета по делам молодежи Максимом Галушкиным подготовка республики к участию во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта. "Кумпилов отметил высокую значимость проведения фестиваля, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы Адыгеи, такое крупное мероприятие станет хорошей площадкой для международного диалога, выявления и поддержки новых молодежных инициатив и проектов… Республику на ВФМ будут представлять 135 участников и 15 волонтеров. Все они – активные представители молодежных организаций, студенческих объединений, патриотических и добровольческих движений, участники образовательных и научных проектов Адыгеи… Регион будет представлен также двумя художественными коллективами – творческим объединением "Ошад" и ансамблем народного танца "Нарт" Адыгейского госуниверситета", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас ведется работа по брендированию делегации региона, подготовке презентационной программы, созданию экспозиции Адыгеи на выставке субъектов РФ. Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.

https://ria.ru/20240201/maykop-1924854769.html

сочи

республика адыгея

федеральная территория "сириус"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, владимир путин, сочи, республика адыгея, федеральная территория "сириус"