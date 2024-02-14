Адыгею на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе представят 135 участников
© Фото : Правительство Республики Адыгея/TelegramГлава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель республиканского комитета по делам молодежи Максим Галушкин
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель республиканского комитета по делам молодежи Максим Галушкин
МАЙКОП, 14 фев — РИА Новости. Адыгею на Всемирном фестивале (ВМФ) молодежи, который будет проходить в Сириусе в начале марта, будут представлять 135 участников и два ансамбля, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сегодня обсудил с председателем республиканского комитета по делам молодежи Максимом Галушкиным подготовка республики к участию во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта.
"Кумпилов отметил высокую значимость проведения фестиваля, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы Адыгеи, такое крупное мероприятие станет хорошей площадкой для международного диалога, выявления и поддержки новых молодежных инициатив и проектов… Республику на ВФМ будут представлять 135 участников и 15 волонтеров. Все они – активные представители молодежных организаций, студенческих объединений, патриотических и добровольческих движений, участники образовательных и научных проектов Адыгеи… Регион будет представлен также двумя художественными коллективами – творческим объединением "Ошад" и ансамблем народного танца "Нарт" Адыгейского госуниверситета", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас ведется работа по брендированию делегации региона, подготовке презентационной программы, созданию экспозиции Адыгеи на выставке субъектов РФ.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.