Рейтинг@Mail.ru
Адыгею на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе представят 135 участников - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
 
15:39 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/festival-1927359715.html
Адыгею на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе представят 135 участников
Адыгею на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе представят 135 участников - РИА Новости, 14.02.2024
Адыгею на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе представят 135 участников
Адыгею на Всемирном фестивале (ВМФ) молодежи, который будет проходить в Сириусе в начале марта, будут представлять 135 участников и два ансамбля, сообщает... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:39
2024-02-14T15:39
республика адыгея
мурат кумпилов
владимир путин
сочи
республика адыгея
федеральная территория "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927358147_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_5a1c4ddf4433516f2ab83bb7e0398996.jpg
МАЙКОП, 14 фев — РИА Новости. Адыгею на Всемирном фестивале (ВМФ) молодежи, который будет проходить в Сириусе в начале марта, будут представлять 135 участников и два ансамбля, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сегодня обсудил с председателем республиканского комитета по делам молодежи Максимом Галушкиным подготовка республики к участию во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта. "Кумпилов отметил высокую значимость проведения фестиваля, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы Адыгеи, такое крупное мероприятие станет хорошей площадкой для международного диалога, выявления и поддержки новых молодежных инициатив и проектов… Республику на ВФМ будут представлять 135 участников и 15 волонтеров. Все они – активные представители молодежных организаций, студенческих объединений, патриотических и добровольческих движений, участники образовательных и научных проектов Адыгеи… Регион будет представлен также двумя художественными коллективами – творческим объединением "Ошад" и ансамблем народного танца "Нарт" Адыгейского госуниверситета", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас ведется работа по брендированию делегации региона, подготовке презентационной программы, созданию экспозиции Адыгеи на выставке субъектов РФ. Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.
https://ria.ru/20240201/maykop-1924854769.html
сочи
республика адыгея
федеральная территория "сириус"
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927358147_100:0:1237:853_1920x0_80_0_0_d34361696baed3c15ce7a28cb8984f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурат кумпилов, владимир путин, сочи, республика адыгея, федеральная территория "сириус"
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Владимир Путин, Сочи, Республика Адыгея, Федеральная территория "Сириус"

Адыгею на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе представят 135 участников

© Фото : Правительство Республики Адыгея/TelegramГлава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель республиканского комитета по делам молодежи Максим Галушкин
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель республиканского комитета по делам молодежи Максим Галушкин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Правительство Республики Адыгея/Telegram
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель республиканского комитета по делам молодежи Максим Галушкин
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 14 фев — РИА Новости. Адыгею на Всемирном фестивале (ВМФ) молодежи, который будет проходить в Сириусе в начале марта, будут представлять 135 участников и два ансамбля, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сегодня обсудил с председателем республиканского комитета по делам молодежи Максимом Галушкиным подготовка республики к участию во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта.
"Кумпилов отметил высокую значимость проведения фестиваля, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы Адыгеи, такое крупное мероприятие станет хорошей площадкой для международного диалога, выявления и поддержки новых молодежных инициатив и проектов… Республику на ВФМ будут представлять 135 участников и 15 волонтеров. Все они – активные представители молодежных организаций, студенческих объединений, патриотических и добровольческих движений, участники образовательных и научных проектов Адыгеи… Регион будет представлен также двумя художественными коллективами – творческим объединением "Ошад" и ансамблем народного танца "Нарт" Адыгейского госуниверситета", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас ведется работа по брендированию делегации региона, подготовке презентационной программы, созданию экспозиции Адыгеи на выставке субъектов РФ.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.
Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе
1 февраля, 16:49
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловВладимир ПутинСочиРеспублика АдыгеяФедеральная территория "Сириус"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала