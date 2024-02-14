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Фестиваль "RT.Док: Время героев" начал прием заявок на питчинг - РИА Новости, 14.02.2024
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13:41 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/festival-1927325408.html
Фестиваль "RT.Док: Время героев" начал прием заявок на питчинг
Фестиваль "RT.Док: Время героев" начал прием заявок на питчинг - РИА Новости, 14.02.2024
Фестиваль "RT.Док: Время героев" начал прием заявок на питчинг
Победитель питчинга ll Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" сможет снять фильм с командой RT, сообщается в Telegram-канале фестиваля. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:41
2024-02-14T13:41
телеканал rt
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Победитель питчинга ll Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" сможет снять фильм с командой RT, сообщается в Telegram-канале фестиваля. "Стань победителем питчинга ll Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" и сними свой фильм с командой RT... Победитель питчинга снимет свое кино вместе с авторами и режиссерами документального канала RT, который за годы вещания выпустил более 1000 документальных фильмов. Многие из них удостоены престижных международных премий, включая New York Festival, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.", - говорится в сообщении. Добавляется, что подать заявку можно на сайте фестиваля до 21 февраля включительно. Отборочный комитет назовет имена десяти участников 22 февраля, а сам питчинг пройдет 25 февраля. "Имя лучшего из лучших объявим на церемонии закрытия фестиваля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240213/festival-1927141902.html
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телеканал rt, общество
Телеканал RT, Общество
Фестиваль "RT.Док: Время героев" начал прием заявок на питчинг

Победитель питчинга "RT.Док: Время героев" сможет снять фильм с командой канала

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк"RТ. Док: Время героев"
RТ. Док: Время героев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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"RТ. Док: Время героев". Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Победитель питчинга ll Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" сможет снять фильм с командой RT, сообщается в Telegram-канале фестиваля.
"Стань победителем питчинга ll Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" и сними свой фильм с командой RT... Победитель питчинга снимет свое кино вместе с авторами и режиссерами документального канала RT, который за годы вещания выпустил более 1000 документальных фильмов. Многие из них удостоены престижных международных премий, включая New York Festival, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.", - говорится в сообщении.
Фестиваль документального кино RT.Док: Время героев
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Добавляется, что подать заявку можно на сайте фестиваля до 21 февраля включительно. Отборочный комитет назовет имена десяти участников 22 февраля, а сам питчинг пройдет 25 февраля.
"Имя лучшего из лучших объявим на церемонии закрытия фестиваля", - говорится в сообщении.
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