https://ria.ru/20240214/festival-1927325408.html
Фестиваль "RT.Док: Время героев" начал прием заявок на питчинг
Фестиваль "RT.Док: Время героев" начал прием заявок на питчинг - РИА Новости, 14.02.2024
Фестиваль "RT.Док: Время героев" начал прием заявок на питчинг
Победитель питчинга ll Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" сможет снять фильм с командой RT, сообщается в Telegram-канале фестиваля. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:41
2024-02-14T13:41
2024-02-14T13:41
телеканал rt
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Победитель питчинга ll Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" сможет снять фильм с командой RT, сообщается в Telegram-канале фестиваля. "Стань победителем питчинга ll Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" и сними свой фильм с командой RT... Победитель питчинга снимет свое кино вместе с авторами и режиссерами документального канала RT, который за годы вещания выпустил более 1000 документальных фильмов. Многие из них удостоены престижных международных премий, включая New York Festival, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.", - говорится в сообщении. Добавляется, что подать заявку можно на сайте фестиваля до 21 февраля включительно. Отборочный комитет назовет имена десяти участников 22 февраля, а сам питчинг пройдет 25 февраля. "Имя лучшего из лучших объявим на церемонии закрытия фестиваля", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеканал rt, общество
Фестиваль "RT.Док: Время героев" начал прием заявок на питчинг
Победитель питчинга "RT.Док: Время героев" сможет снять фильм с командой канала
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Победитель питчинга ll Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" сможет снять фильм с командой RT, сообщается в Telegram-канале
фестиваля.
"Стань победителем питчинга ll Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" и сними свой фильм с командой RT... Победитель питчинга снимет свое кино вместе с авторами и режиссерами документального канала RT, который за годы вещания выпустил более 1000 документальных фильмов. Многие из них удостоены престижных международных премий, включая New York Festival, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что подать заявку можно на сайте фестиваля до 21 февраля включительно. Отборочный комитет назовет имена десяти участников 22 февраля, а сам питчинг пройдет 25 февраля.
"Имя лучшего из лучших объявим на церемонии закрытия фестиваля", - говорится в сообщении.
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