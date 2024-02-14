https://ria.ru/20240214/festival-1927325408.html

Фестиваль "RT.Док: Время героев" начал прием заявок на питчинг

Фестиваль "RT.Док: Время героев" начал прием заявок на питчинг - РИА Новости, 14.02.2024

Фестиваль "RT.Док: Время героев" начал прием заявок на питчинг

Победитель питчинга ll Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" сможет снять фильм с командой RT, сообщается в Telegram-канале фестиваля. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:41

2024-02-14T13:41

2024-02-14T13:41

телеканал rt

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925419887_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_30fba12590b9b4ffe77eb2bd6c35e7bf.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Победитель питчинга ll Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" сможет снять фильм с командой RT, сообщается в Telegram-канале фестиваля. "Стань победителем питчинга ll Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" и сними свой фильм с командой RT... Победитель питчинга снимет свое кино вместе с авторами и режиссерами документального канала RT, который за годы вещания выпустил более 1000 документальных фильмов. Многие из них удостоены престижных международных премий, включая New York Festival, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.", - говорится в сообщении. Добавляется, что подать заявку можно на сайте фестиваля до 21 февраля включительно. Отборочный комитет назовет имена десяти участников 22 февраля, а сам питчинг пройдет 25 февраля. "Имя лучшего из лучших объявим на церемонии закрытия фестиваля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240213/festival-1927141902.html

https://ria.ru/20231126/filmy-1911989186.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

телеканал rt, общество