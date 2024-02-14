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В Анапе ввели локальный режим ЧС

В Анапе ввели локальный режим ЧС - РИА Новости, 14.02.2024

В Анапе ввели локальный режим ЧС

Локальный режим ЧС введен в Анапе после крупного пожара в многоэтажном доме, сообщила мэрия. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:03

2024-02-14T11:03

2024-02-14T15:23

анапа

происшествия

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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Локальный режим ЧС введен в Анапе после крупного пожара в многоэтажном доме, сообщила мэрия. Во вторник в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9 загорелась мансарда. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. По данным МЧС РФ, было эвакуировано 440 человек, из них 112 детей, есть один пострадавший. Ранее РИА Новости в экстренных службах рассказали, что пожар повредил 36 квартир из 196, произошло обрушение мансарды на всей площади. "В Анапе введен локальный режим ЧС. Оперативно создается межведомственная комиссия, в состав которой войдут сотрудники ГО и ЧС, ЖКХ, пожнадзора, Росреестра, соцзащиты и других ответственных служб. Будет проводиться обследование помещений и оценка ущерба", - сообщили в Telegram-канале администрации. Утром в среду представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что девять детей и 35 взрослых находятся в пунктах временного размещения после крупного пожара в многоэтажном доме в Анапе. В настоящее время на месте работает лаборатория, выясняются причины пожара. После экспертного обследования будет принято решение о дальнейшей судьбе здания, которое является самостроем и вводилось в эксплуатацию поквартирно через суды.

анапа

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анапа, происшествия