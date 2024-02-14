https://ria.ru/20240214/belorussiya-1927293832.html

Минэнерго Белоруссии: рынок электроэнергии с Россией готов к работе

Минэнерго Белоруссии: рынок электроэнергии с Россией готов к работе - РИА Новости, 14.02.2024

Минэнерго Белоруссии: рынок электроэнергии с Россией готов к работе

Общий рынок электроэнергии РФ и Белоруссии готов к первому этапу работы, начнется торговля электроэнергией между юридическими лицами, заявил министр энергетики... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:03

2024-02-14T12:03

2024-02-14T12:03

экономика

россия

белоруссия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

белэнерго

евразийский экономический союз

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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Общий рынок электроэнергии РФ и Белоруссии готов к первому этапу работы, начнется торговля электроэнергией между юридическими лицами, заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич. "Фактически можем говорить о готовности общего рынка электроэнергии к первому этапу работы", - заявил министр на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по энергетике в Витебске. Его слова приводит пресс-служба белорусского минэнерго в Telegram-канале. По словам Каранкевича, на этом этапе будет организована торговля электроэнергией между уполномоченными юридическими лицами. С белорусской стороны это будет производственное объединение "Белэнерго". На втором этапе - с учетом совместной работы по объединенному рынку газа и планируемого выравнивания стоимостных условий на газ - предусматривается более глубокая интеграция в электроэнергетике с расширением субъектного состава участников рынка и организацией единого технологического процесса оперативно-диспетчерского управления. В дальнейшем объединенный рынок электроэнергии должен быть синхронизирован с работой общего рынка электрической энергии Евразийского экономического союза, сообщил министр энергетики. "Формирование оптового рынка торговли электроэнергией направлено на создание равноправной конкурентной среды, функционирование которой обеспечит разнообразие ценовых предложений для потребителей электроэнергии. Кроме того, появятся стимулы для обновления и развития генерирующих мощностей, привлечения в отрасль дополнительных инвестиций", - отметил Каранкевич. Он также сообщил, что правительствами и профильными министерствами двух стран проведена масштабная работа по формированию нормативно-правовой базы и созданию необходимых условий для запуска объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. По словам министра энергетики, подготовлен, согласован и прошел внутригосударственные процедуры проект межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электрической энергии, которым определяются полномочия органов госуправления, участники рынка и инфраструктурные организации, а также принципы трансграничной торговли. В развитие договора будут утверждены правила функционирования рынка – работа по их подготовке практически завершена. Он добавил, что развитие заложенных в основу общего рынка электроэнергии механизмов в конечном итоге будет содействовать решению общих для двух стран задач по обеспечению устойчивого развития энергосистем, повышению надежности энергоснабжения потребителей, минимизации возможных рисков в случае возникновения новых очагов турбулентности на мировых энергетических рынках. "Дальнейшая интеграция наших стран в электроэнергетике станет значимым вкладом в повышение конкурентоспособности национальных экономик", - отметил Каранкевич.

https://ria.ru/20240129/ekonomika-1924155620.html

https://ria.ru/20240129/konflikty-1924174062.html

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экономика, россия, белоруссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белэнерго, евразийский экономический союз