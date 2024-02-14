https://ria.ru/20240214/bali-1927383976.html

На Бали ввели обязательный туристический сбор

На Бали ввели обязательный туристический сбор - РИА Новости, 14.02.2024

На Бали ввели обязательный туристический сбор

Власти индонезийского острова Бали со среды начали взимать туристический сбор с иностранных посетителей курорта, размер налога составляет 150 тысяч... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:23

2024-02-14T17:23

2024-02-14T17:23

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали со среды начали взимать туристический сбор с иностранных посетителей курорта, размер налога составляет 150 тысяч индонезийских рупий, или 10 долларов. По словам министра туризма и креативной экономики страны Сандиаги Уно, называть сбор "налогом на туризм" не совсем корректно. Чиновник рекомендует относиться к новой инициативе как к "инвестиции в своевременную утилизацию отходов на острове и сохранение чистоты и устойчивости балийской культуры". Уно считает, что властям Бали таким образом удастся побудить путешественников уважать местную культуру, принимая в ней большее участие. Всего Индонезия надеется получить от этой инициативы денежные поступления, превышающие 47 миллионов долларов. Новый сбор распространяется на туристов, прибывающих на Бали как из-за границы, так и из других индонезийских провинций. Платят сбор все путешественники, независимо от их возраста. Пока индонезийские власти заявляют о двух способах оплатить сбор: это можно сделать онлайн (на сайте Love Bali или через одноименное приложение) или непосредственно в пункте прибытия. При этом туристам настоятельно рекомендуется проводить оплату заранее, используя онлайн-форматы. На настоящий момент сбор можно оплатить картами Visa, MasterCard, American Express и JCB. При этом власти обещают "продолжать улучшать платежные опции". Порядок оплаты "на месте" не уточняется. После оплаты туристам придет электронное письмо с QR-кодом, который они должны будут показать по прибытии на Бали. Администрация Бали также уточнила, что будет с туристами, которые не оплатят сбор — отказ во въезде не вошел в число возможных санкций. Во-первых, неоплатившим сделают устный выговор с записью в базу данных. Во-вторых, письменная копия выговора будет направлена на родину туриста, а также в иммиграционную службу. Гостю будет также отказано в услугах туристических достопримечательностей. При этом власти острова не уточняют, как именно будут следить за соблюдением последнего.

https://ria.ru/20240209/bali-1926385703.html

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