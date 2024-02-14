https://ria.ru/20240214/avtozavody-1927393127.html

Мантуров усомнился в целесообразности обратного выкупа автозаводов

Мантуров усомнился в целесообразности обратного выкупа автозаводов - РИА Новости, 14.02.2024

Мантуров усомнился в целесообразности обратного выкупа автозаводов

РФ сейчас не сильно заинтересована в обратном выкупе иностранными автоконцернами своих заводов, для них самих целесообразность такого решения на данном этапе... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:33

2024-02-14T17:33

2024-02-14T17:33

выставка-форум "россия"

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

выставка-форум "россия"

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/55462/85/554628595_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_79aab5aad9d6f00daa805ea685334313.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. РФ сейчас не сильно заинтересована в обратном выкупе иностранными автоконцернами своих заводов, для них самих целесообразность такого решения на данном этапе была бы сомнительна, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Я сильно сомневаюсь с точки зрения целесообразности для автопрома: мы уже сами не сильно хотели бы этого в ближайшее время", - сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия", комментируя тему обратного выкупа иностранцами своих активов в РФ. Мантуров при этом отметил, что в целом иностранные компании уходили из РФ не от страха, а из-за давления регуляторов собственных стран.

https://ria.ru/20240214/kirillitsa-1927389403.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, выставка-форум "россия", авто