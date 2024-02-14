https://ria.ru/20240214/avtozavody-1927393127.html
Мантуров усомнился в целесообразности обратного выкупа автозаводов
Мантуров усомнился в целесообразности обратного выкупа автозаводов - РИА Новости, 14.02.2024
Мантуров усомнился в целесообразности обратного выкупа автозаводов
РФ сейчас не сильно заинтересована в обратном выкупе иностранными автоконцернами своих заводов, для них самих целесообразность такого решения на данном этапе... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:33
2024-02-14T17:33
2024-02-14T17:33
выставка-форум "россия"
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
выставка-форум "россия"
авто
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. РФ сейчас не сильно заинтересована в обратном выкупе иностранными автоконцернами своих заводов, для них самих целесообразность такого решения на данном этапе была бы сомнительна, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Я сильно сомневаюсь с точки зрения целесообразности для автопрома: мы уже сами не сильно хотели бы этого в ближайшее время", - сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия", комментируя тему обратного выкупа иностранцами своих активов в РФ. Мантуров при этом отметил, что в целом иностранные компании уходили из РФ не от страха, а из-за давления регуляторов собственных стран.
https://ria.ru/20240214/kirillitsa-1927389403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, выставка-форум "россия", авто
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Выставка-форум "Россия", Авто
Мантуров усомнился в целесообразности обратного выкупа автозаводов
Мантуров усомнился в целесообразности обратного выкупа иностранцами автозаводов