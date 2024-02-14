Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/aviatsiya-1927228307.html
Эксперт: авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении
Эксперт: авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
Эксперт: авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении
Российская авиация уничтожила модернизированными авиабомбами пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Боровая на купянском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T07:37
2024-02-14T07:37
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914557136_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_65b06bbb37aadd388719f7b28e20bdc5.jpg
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Российская авиация уничтожила модернизированными авиабомбами пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Боровая на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Боровая (Харьковской область) нашими разведорганами выявлен пункт временной дислокации одного из украинских подразделений расположенном в местном ДК. Данная информация была оперативно передана в штаб командования, после чего была проведена доразведка. После подтверждения данных ВКС РФ при помощи модернизированных авиабомб был нанесен удар", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что в результате удара здание было полностью разрушено, а личный состав украинских военнослужащих уничтожен. Во вторник в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 500 военнослужащих, на краснолиманском направлении российские ВС улучшили положение по переднему краю. На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240214/bombardirovschik-1927221431.html
харьковская область
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914557136_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_34595b09c61dbf58b6edb43f492ab44e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Эксперт: авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

Марочко: авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25
Штурмовики Су-25 - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Штурмовики Су-25 . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Российская авиация уничтожила модернизированными авиабомбами пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Боровая на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В населенном пункте Боровая (Харьковской область) нашими разведорганами выявлен пункт временной дислокации одного из украинских подразделений расположенном в местном ДК. Данная информация была оперативно передана в штаб командования, после чего была проведена доразведка. После подтверждения данных ВКС РФ при помощи модернизированных авиабомб был нанесен удар", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что в результате удара здание было полностью разрушено, а личный состав украинских военнослужащих уничтожен.
Во вторник в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 500 военнослужащих, на краснолиманском направлении российские ВС улучшили положение по переднему краю. На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
Уничтожение мест дислокации противника бомбардировщиком Су-34 - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Су-34 уничтожил места дислокации противника на Купянском направлении
Вчера, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала