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Эксперт: авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении
Эксперт: авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
Эксперт: авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении
Российская авиация уничтожила модернизированными авиабомбами пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Боровая на купянском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T07:37
2024-02-14T07:37
2024-02-14T07:37
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Российская авиация уничтожила модернизированными авиабомбами пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Боровая на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Боровая (Харьковской область) нашими разведорганами выявлен пункт временной дислокации одного из украинских подразделений расположенном в местном ДК. Данная информация была оперативно передана в штаб командования, после чего была проведена доразведка. После подтверждения данных ВКС РФ при помощи модернизированных авиабомб был нанесен удар", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что в результате удара здание было полностью разрушено, а личный состав украинских военнослужащих уничтожен. Во вторник в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 500 военнослужащих, на краснолиманском направлении российские ВС улучшили положение по переднему краю. На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Эксперт: авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении
Марочко: авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении