https://ria.ru/20240214/arkhitektura-1927181982.html

Эксперты: архитектура городов должна развиваться вокруг личности

Эксперты: архитектура городов должна развиваться вокруг личности - РИА Новости, 14.02.2024

Эксперты: архитектура городов должна развиваться вокруг личности

Создание комфортной среды для всех жителей, реализация их творческого потенциала – ключевая задача архитектуры современных городов, вокруг которой должна... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:30

2024-02-14T09:30

2024-02-14T09:30

фонд "росконгресс"

центр международной торговли

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

вэб.рф (вэб)

общество

архитектура

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Создание комфортной среды для всех жителей, реализация их творческого потенциала – ключевая задача архитектуры современных городов, вокруг которой должна строиться градостроительная политика, считают участники экспертной сессии, которая прошла в павильоне ВЭБ.РФ "Города для жизни сбываются" на Международной выставке-форуме "Россия".Участники дискуссии, которая состоялась в рамках подготовки к форуму "Сильные идеи для нового времени", обсудили особенности современной архитектуры в образовательной сфере, влияние архитектуры города на психологическое самочувствие жителей, архитектурные возможности для раскрытия их творческого потенциала, сообщает пресс-служба института развития.Как отметила модератор встречи, руководитель проектов дивизиона "Городская экономика" АСИ Диана Зинатуллина, в России уровень урбанизации традиционно высок: 75% жителей нашей страны проживают в городах."На протяжении последних лет подход к дизайну и благоустройству общественных пространств претерпел сильнейшую трансформацию. Это связано с трансформацией технологий и сценариев жизни", - приводятся в сообщении слова Зинатуллиной.По мнению управляющего партнера проектно-консалтингового центра "Ярус" Виктории Богинской, развивается тренд на становление образовательных учреждений как центра притяжения для всего района, на многофункциональность школьных пространств. В качестве примера она привела спроектированную в центре Анадыря школу, которая совместила функции школы и детского сада.Строящиеся сегодня школы должны отвечать новым реалиям, уверена архитектор бюро Utro Ольга Рокаль."Большая часть наших школ были построены между 50-ми и 80-ми годами XX века, в период индустриальной экономики. Конвейерный тип строительства, объекты выполняли понятные, шаблонные задачи. У нас сегодня креативная, сервисная экономика, нам мало просто читать и писать. Пространственная компонента должна меняться. Для подростков и детей важно "присваивать пространства", школа должна становиться домом и отвечать требованиям креативной экономики", - считает она.В свою очередь, архитектор MAParchitects Наталья Порошкина выделила роль индивидуального дизайна современных школ. "Ребенок должен знать: это моя школа, должно быть что-то, за что он должен зацепиться. Должны быть места, в которых ему должно быть комфортно", - пояснила она.Главный архитектор компании "Управление недвижимостью" Наталья Наумова сообщила на сессии, что при поддержке ВЭБ.РФ до конца 2024 года будет открыто 70 новых школ в 23 регионах России. В них будут учиться более 60 тысяч детей."Когда ВЭБ.РФ занимается развитием школ в регионах, мы тщательно прорабатываем эту тему. Собираем статистику, спрос и потребности и стараемся учитывать их в проектировании. Эта среда должна быть многофункциональной, в том числе с научной стороны, включать оснащенные научные лаборатории, уютные места", - отметила Наумова.Эксперты также обсудили современные подходы к созданию общественных и креативных пространств с акцентом на нужды потребителей разных возрастов, необходимость переориентации городской застройки с автомобилистов на пешеходов и повышение мобильности жителей городов.Цикл публичных дискуссий по актуальным темам, который стартовал в павильоне ВЭБ.РФ, проходит в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени" для выработки экспертным сообществом точек роста в самых разных отраслях.Очная часть четвертого форума "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного АСИ и Фондом Росконгресс вместе с ВЭБ.РФ, пройдет 19-20 февраля в Москве в Центре международной торговли. Его цель – найти и поддержать перспективные проекты и предложения, которые будут способствовать развитию бизнеса, технологий и социальной сферы. К форуму направлено более 30 тысяч предложений по улучшению качества жизни со всех регионов страны.

https://ria.ru/20240208/tula-1926008677.html

https://ria.ru/20240206/podderzhka-1925618749.html

https://ria.ru/20240206/vebrf-1925656216.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "росконгресс", центр международной торговли, агентство стратегических инициатив (аси), россия, вэб.рф (вэб), общество, архитектура