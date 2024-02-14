Рейтинг@Mail.ru
Эксперты: архитектура городов должна развиваться вокруг личности - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/arkhitektura-1927181982.html
Эксперты: архитектура городов должна развиваться вокруг личности
Эксперты: архитектура городов должна развиваться вокруг личности - РИА Новости, 14.02.2024
Эксперты: архитектура городов должна развиваться вокруг личности
Создание комфортной среды для всех жителей, реализация их творческого потенциала – ключевая задача архитектуры современных городов, вокруг которой должна... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:30
2024-02-14T09:30
фонд "росконгресс"
центр международной торговли
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
вэб.рф (вэб)
общество
архитектура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927174295_0:68:640:428_1920x0_80_0_0_5cf0bdcdc7f3b1c8ab70019021946b2a.png
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Создание комфортной среды для всех жителей, реализация их творческого потенциала – ключевая задача архитектуры современных городов, вокруг которой должна строиться градостроительная политика, считают участники экспертной сессии, которая прошла в павильоне ВЭБ.РФ "Города для жизни сбываются" на Международной выставке-форуме "Россия".Участники дискуссии, которая состоялась в рамках подготовки к форуму "Сильные идеи для нового времени", обсудили особенности современной архитектуры в образовательной сфере, влияние архитектуры города на психологическое самочувствие жителей, архитектурные возможности для раскрытия их творческого потенциала, сообщает пресс-служба института развития.Как отметила модератор встречи, руководитель проектов дивизиона "Городская экономика" АСИ Диана Зинатуллина, в России уровень урбанизации традиционно высок: 75% жителей нашей страны проживают в городах."На протяжении последних лет подход к дизайну и благоустройству общественных пространств претерпел сильнейшую трансформацию. Это связано с трансформацией технологий и сценариев жизни", - приводятся в сообщении слова Зинатуллиной.По мнению управляющего партнера проектно-консалтингового центра "Ярус" Виктории Богинской, развивается тренд на становление образовательных учреждений как центра притяжения для всего района, на многофункциональность школьных пространств. В качестве примера она привела спроектированную в центре Анадыря школу, которая совместила функции школы и детского сада.Строящиеся сегодня школы должны отвечать новым реалиям, уверена архитектор бюро Utro Ольга Рокаль."Большая часть наших школ были построены между 50-ми и 80-ми годами XX века, в период индустриальной экономики. Конвейерный тип строительства, объекты выполняли понятные, шаблонные задачи. У нас сегодня креативная, сервисная экономика, нам мало просто читать и писать. Пространственная компонента должна меняться. Для подростков и детей важно "присваивать пространства", школа должна становиться домом и отвечать требованиям креативной экономики", - считает она.В свою очередь, архитектор MAParchitects Наталья Порошкина выделила роль индивидуального дизайна современных школ. "Ребенок должен знать: это моя школа, должно быть что-то, за что он должен зацепиться. Должны быть места, в которых ему должно быть комфортно", - пояснила она.Главный архитектор компании "Управление недвижимостью" Наталья Наумова сообщила на сессии, что при поддержке ВЭБ.РФ до конца 2024 года будет открыто 70 новых школ в 23 регионах России. В них будут учиться более 60 тысяч детей."Когда ВЭБ.РФ занимается развитием школ в регионах, мы тщательно прорабатываем эту тему. Собираем статистику, спрос и потребности и стараемся учитывать их в проектировании. Эта среда должна быть многофункциональной, в том числе с научной стороны, включать оснащенные научные лаборатории, уютные места", - отметила Наумова.Эксперты также обсудили современные подходы к созданию общественных и креативных пространств с акцентом на нужды потребителей разных возрастов, необходимость переориентации городской застройки с автомобилистов на пешеходов и повышение мобильности жителей городов.Цикл публичных дискуссий по актуальным темам, который стартовал в павильоне ВЭБ.РФ, проходит в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени" для выработки экспертным сообществом точек роста в самых разных отраслях.Очная часть четвертого форума "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного АСИ и Фондом Росконгресс вместе с ВЭБ.РФ, пройдет 19-20 февраля в Москве в Центре международной торговли. Его цель – найти и поддержать перспективные проекты и предложения, которые будут способствовать развитию бизнеса, технологий и социальной сферы. К форуму направлено более 30 тысяч предложений по улучшению качества жизни со всех регионов страны.
https://ria.ru/20240208/tula-1926008677.html
https://ria.ru/20240206/podderzhka-1925618749.html
https://ria.ru/20240206/vebrf-1925656216.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927174295_61:0:632:428_1920x0_80_0_0_6f43be3ca9cbd4bbaa2a03a8e62f6219.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фонд "росконгресс", центр международной торговли, агентство стратегических инициатив (аси), россия, вэб.рф (вэб), общество, архитектура
Фонд "Росконгресс", Центр международной торговли, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Общество, Архитектура

Эксперты: архитектура городов должна развиваться вокруг личности

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФУчастники экспертной сессии в павильоне ВЭБ.РФ "Города для жизни сбываются" на Международной выставке-форуме "Россия"
Участники экспертной сессии в павильоне ВЭБ.РФ Города для жизни сбываются на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Создание комфортной среды для всех жителей, реализация их творческого потенциала – ключевая задача архитектуры современных городов, вокруг которой должна строиться градостроительная политика, считают участники экспертной сессии, которая прошла в павильоне ВЭБ.РФ "Города для жизни сбываются" на Международной выставке-форуме "Россия".
Участники дискуссии, которая состоялась в рамках подготовки к форуму "Сильные идеи для нового времени", обсудили особенности современной архитектуры в образовательной сфере, влияние архитектуры города на психологическое самочувствие жителей, архитектурные возможности для раскрытия их творческого потенциала, сообщает пресс-служба института развития.
Как отметила модератор встречи, руководитель проектов дивизиона "Городская экономика" АСИ Диана Зинатуллина, в России уровень урбанизации традиционно высок: 75% жителей нашей страны проживают в городах.
«
"На протяжении последних лет подход к дизайну и благоустройству общественных пространств претерпел сильнейшую трансформацию. Это связано с трансформацией технологий и сценариев жизни", - приводятся в сообщении слова Зинатуллиной.
По мнению управляющего партнера проектно-консалтингового центра "Ярус" Виктории Богинской, развивается тренд на становление образовательных учреждений как центра притяжения для всего района, на многофункциональность школьных пространств. В качестве примера она привела спроектированную в центре Анадыря школу, которая совместила функции школы и детского сада.
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Индекс ВЭБ.РФ: Тула - в числе лучших городов РФ для работы, учебы и досуга
8 февраля, 09:00
Строящиеся сегодня школы должны отвечать новым реалиям, уверена архитектор бюро Utro Ольга Рокаль.
«
"Большая часть наших школ были построены между 50-ми и 80-ми годами XX века, в период индустриальной экономики. Конвейерный тип строительства, объекты выполняли понятные, шаблонные задачи. У нас сегодня креативная, сервисная экономика, нам мало просто читать и писать. Пространственная компонента должна меняться. Для подростков и детей важно "присваивать пространства", школа должна становиться домом и отвечать требованиям креативной экономики", - считает она.
В свою очередь, архитектор MAParchitects Наталья Порошкина выделила роль индивидуального дизайна современных школ. "Ребенок должен знать: это моя школа, должно быть что-то, за что он должен зацепиться. Должны быть места, в которых ему должно быть комфортно", - пояснила она.
ВЭБ.РФ
При поддержке ВЭБа будут разработаны мастер-планы для Арктики
6 февраля, 10:43
Главный архитектор компании "Управление недвижимостью" Наталья Наумова сообщила на сессии, что при поддержке ВЭБ.РФ до конца 2024 года будет открыто 70 новых школ в 23 регионах России. В них будут учиться более 60 тысяч детей.
«
"Когда ВЭБ.РФ занимается развитием школ в регионах, мы тщательно прорабатываем эту тему. Собираем статистику, спрос и потребности и стараемся учитывать их в проектировании. Эта среда должна быть многофункциональной, в том числе с научной стороны, включать оснащенные научные лаборатории, уютные места", - отметила Наумова.
Эксперты также обсудили современные подходы к созданию общественных и креативных пространств с акцентом на нужды потребителей разных возрастов, необходимость переориентации городской застройки с автомобилистов на пешеходов и повышение мобильности жителей городов.
Цикл публичных дискуссий по актуальным темам, который стартовал в павильоне ВЭБ.РФ, проходит в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени" для выработки экспертным сообществом точек роста в самых разных отраслях.
Очная часть четвертого форума "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного АСИ и Фондом Росконгресс вместе с ВЭБ.РФ, пройдет 19-20 февраля в Москве в Центре международной торговли. Его цель – найти и поддержать перспективные проекты и предложения, которые будут способствовать развитию бизнеса, технологий и социальной сферы. К форуму направлено более 30 тысяч предложений по улучшению качества жизни со всех регионов страны.
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
ВЭБ.РФ инвестировал в экономику РФ в 2023 году более 1 трлн рублей
6 февраля, 13:00
 
Фонд "Росконгресс"Центр международной торговлиАгентство стратегических инициатив (АСИ)РоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)ОбществоАрхитектура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала