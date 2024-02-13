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Российский посол рассказал о мужестве коллектива дипмиссии в Судане - РИА Новости, 13.02.2024
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09:40 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/sudan-1927000328.html
Российский посол рассказал о мужестве коллектива дипмиссии в Судане
Российский посол рассказал о мужестве коллектива дипмиссии в Судане - РИА Новости, 13.02.2024
Российский посол рассказал о мужестве коллектива дипмиссии в Судане
Коллектив дипмиссии в Судане проявил мужество при эвакуации российских и иностранных граждан в условиях военного конфликта, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:40
2024-02-13T09:40
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ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Коллектив дипмиссии в Судане проявил мужество при эвакуации российских и иностранных граждан в условиях военного конфликта, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол. "С первых дней вооруженного конфликта посольство оказалось в эпицентре боевых действий. В условиях цейтнота и реальной угрозы жизни и здоровью нашим соотечественникам потребовалось максимально оперативно решать целый комплекс сложных задач. Важно, что, несмотря на экстремальную ситуацию, весь коллектив дипмиссии проявил мужество, выдержку, высокие самоотдачу и профессионализм", - отметил Черновол. Благодаря этому, по его словам, в координации с МИД и Минобороны России, а также с суданской стороной посольству удалось успешно осуществить "уникальную в своем роде операцию по вывозу 1 мая 2023 года российских и иностранных граждан из Хартума в Москву". "Отмечу, что на контрасте с многочисленными инцидентами в ходе эвакуационных мероприятий других дипмиссий никто из наших соотечественников не пострадал", - добавил посол. С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
https://ria.ru/20240213/konsulstvo-1926996342.html
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в мире, судан, россия, хартум (город), международный комитет красного креста (мккк), оон
В мире, Судан, Россия, Хартум (город), Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
Российский посол рассказал о мужестве коллектива дипмиссии в Судане

Черновол: коллектив дипмиссии в Судане проявил мужество при эвакуации граждан

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Коллектив дипмиссии в Судане проявил мужество при эвакуации российских и иностранных граждан в условиях военного конфликта, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол.
"С первых дней вооруженного конфликта посольство оказалось в эпицентре боевых действий. В условиях цейтнота и реальной угрозы жизни и здоровью нашим соотечественникам потребовалось максимально оперативно решать целый комплекс сложных задач. Важно, что, несмотря на экстремальную ситуацию, весь коллектив дипмиссии проявил мужество, выдержку, высокие самоотдачу и профессионализм", - отметил Черновол.
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Благодаря этому, по его словам, в координации с МИД и Минобороны России, а также с суданской стороной посольству удалось успешно осуществить "уникальную в своем роде операцию по вывозу 1 мая 2023 года российских и иностранных граждан из Хартума в Москву".
"Отмечу, что на контрасте с многочисленными инцидентами в ходе эвакуационных мероприятий других дипмиссий никто из наших соотечественников не пострадал", - добавил посол.
С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
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В миреСуданРоссияХартум (город)Международный комитет Красного Креста (МККК)ООН
 
 
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