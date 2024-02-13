https://ria.ru/20240213/sudan-1927000328.html

Российский посол рассказал о мужестве коллектива дипмиссии в Судане

Российский посол рассказал о мужестве коллектива дипмиссии в Судане - РИА Новости, 13.02.2024

Российский посол рассказал о мужестве коллектива дипмиссии в Судане

Коллектив дипмиссии в Судане проявил мужество при эвакуации российских и иностранных граждан в условиях военного конфликта, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:40

2024-02-13T09:40

2024-02-13T09:40

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ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Коллектив дипмиссии в Судане проявил мужество при эвакуации российских и иностранных граждан в условиях военного конфликта, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол. "С первых дней вооруженного конфликта посольство оказалось в эпицентре боевых действий. В условиях цейтнота и реальной угрозы жизни и здоровью нашим соотечественникам потребовалось максимально оперативно решать целый комплекс сложных задач. Важно, что, несмотря на экстремальную ситуацию, весь коллектив дипмиссии проявил мужество, выдержку, высокие самоотдачу и профессионализм", - отметил Черновол. Благодаря этому, по его словам, в координации с МИД и Минобороны России, а также с суданской стороной посольству удалось успешно осуществить "уникальную в своем роде операцию по вывозу 1 мая 2023 года российских и иностранных граждан из Хартума в Москву". "Отмечу, что на контрасте с многочисленными инцидентами в ходе эвакуационных мероприятий других дипмиссий никто из наших соотечественников не пострадал", - добавил посол. С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.

https://ria.ru/20240213/konsulstvo-1926996342.html

https://ria.ru/20240213/sudan-1926986039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, россия, хартум (город), международный комитет красного креста (мккк), оон