https://ria.ru/20240213/poezd-1926997435.html

Под Челябинском восстановили движение по пути, где накануне сошли вагоны

Под Челябинском восстановили движение по пути, где накануне сошли вагоны - РИА Новости, 13.02.2024

Под Челябинском восстановили движение по пути, где накануне сошли вагоны

Железнодорожники восстановили один из путей, где на станции "Бердяуш" в Челябинской области из-за столкновения тепловоза и грузового поезда произошел сход... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:19

2024-02-13T09:19

2024-02-13T09:29

происшествия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Железнодорожники восстановили один из путей, где на станции "Бердяуш" в Челябинской области из-за столкновения тепловоза и грузового поезда произошел сход вагонов, задержанные пассажирские поезда начали отправляться по маршрутам, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).По данным Уральской транспортной прокуратуры, при выезде с седьмого железнодорожного пути Уральского парка станции "Бердяуш" 12 февраля машинист тепловоза ЧМЭ-3 №8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, в результате произошло столкновение с грузовым поездом №2336. По информации СК, машинист тепловоза был нетрезв.Как сообщала ЮУЖД, в 18.48 (16.48 мск) на станции "Бердяуш" из-за соударения грузового и хозяйственного поездов произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов на станции "Бердяуш" было приостановлено."Железнодорожники восстановили один из путей, где 12 февраля произошел сход вагонов грузового поезда. Первый поезд пошел по восстановленному пути в 10.31 (08.31 мск). Работы по восстановлению движения по соседнему пути станции "Бердяуш" продолжаются", - говорится в сообщении.В работах задействованы более 250 специалистов, восстановительные поезда и другая спецтехника, уточняется в сообщении.Пассажирские поезда, задержанные из-за происшествия, начали отправлять по своим маршрутам, поясняет ЮУЖД. Для пассажиров поездов, чье время задержки превысило 4 часа, было организовано бесплатное питание, все системы жизнеобеспечения в поездах работают в штатном режиме, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240211/stolknovenie-1926696284.html

https://ria.ru/20240205/poezd-1925441588.html

челябинская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинская область