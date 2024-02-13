https://ria.ru/20240213/poezd-1926997435.html
Под Челябинском восстановили движение по пути, где накануне сошли вагоны
Под Челябинском восстановили движение по пути, где накануне сошли вагоны - РИА Новости, 13.02.2024
Под Челябинском восстановили движение по пути, где накануне сошли вагоны
Железнодорожники восстановили один из путей, где на станции "Бердяуш" в Челябинской области из-за столкновения тепловоза и грузового поезда произошел сход... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:19
2024-02-13T09:19
2024-02-13T09:29
происшествия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Железнодорожники восстановили один из путей, где на станции "Бердяуш" в Челябинской области из-за столкновения тепловоза и грузового поезда произошел сход вагонов, задержанные пассажирские поезда начали отправляться по маршрутам, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).По данным Уральской транспортной прокуратуры, при выезде с седьмого железнодорожного пути Уральского парка станции "Бердяуш" 12 февраля машинист тепловоза ЧМЭ-3 №8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, в результате произошло столкновение с грузовым поездом №2336. По информации СК, машинист тепловоза был нетрезв.Как сообщала ЮУЖД, в 18.48 (16.48 мск) на станции "Бердяуш" из-за соударения грузового и хозяйственного поездов произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов на станции "Бердяуш" было приостановлено."Железнодорожники восстановили один из путей, где 12 февраля произошел сход вагонов грузового поезда. Первый поезд пошел по восстановленному пути в 10.31 (08.31 мск). Работы по восстановлению движения по соседнему пути станции "Бердяуш" продолжаются", - говорится в сообщении.В работах задействованы более 250 специалистов, восстановительные поезда и другая спецтехника, уточняется в сообщении.Пассажирские поезда, задержанные из-за происшествия, начали отправлять по своим маршрутам, поясняет ЮУЖД. Для пассажиров поездов, чье время задержки превысило 4 часа, было организовано бесплатное питание, все системы жизнеобеспечения в поездах работают в штатном режиме, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240211/stolknovenie-1926696284.html
https://ria.ru/20240205/poezd-1925441588.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, челябинская область
Происшествия, Челябинская область
Под Челябинском восстановили движение по пути, где накануне сошли вагоны
Под Челябинском восстановили движение по пути, где тепловоз столкнулся с поездом
ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости.
Железнодорожники восстановили один из путей, где на станции "Бердяуш" в Челябинской области из-за столкновения тепловоза и грузового поезда произошел сход вагонов, задержанные пассажирские поезда начали отправляться по маршрутам, сообщила
пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
По данным Уральской транспортной прокуратуры, при выезде с седьмого железнодорожного пути Уральского парка станции "Бердяуш" 12 февраля машинист тепловоза ЧМЭ-3 №8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, в результате произошло столкновение с грузовым поездом №2336. По информации СК
, машинист тепловоза был нетрезв.
Как сообщала ЮУЖД, в 18.48 (16.48 мск) на станции "Бердяуш" из-за соударения грузового и хозяйственного поездов произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов на станции "Бердяуш" было приостановлено.
"Железнодорожники восстановили один из путей, где 12 февраля произошел сход вагонов грузового поезда. Первый поезд пошел по восстановленному пути в 10.31 (08.31 мск). Работы по восстановлению движения по соседнему пути станции "Бердяуш" продолжаются", - говорится в сообщении.
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В работах задействованы более 250 специалистов, восстановительные поезда и другая спецтехника, уточняется в сообщении.
Пассажирские поезда, задержанные из-за происшествия, начали отправлять по своим маршрутам, поясняет ЮУЖД. Для пассажиров поездов, чье время задержки превысило 4 часа, было организовано бесплатное питание, все системы жизнеобеспечения в поездах работают в штатном режиме, добавляется в сообщении.
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