https://ria.ru/20240213/podmoskove-1927097274.html
Более ста инвестпроектов реализуют в Подмосковье при поддержке Мининвеста
Более ста инвестпроектов реализуют в Подмосковье при поддержке Мининвеста - РИА Новости, 13.02.2024
Более ста инвестпроектов реализуют в Подмосковье при поддержке Мининвеста
Более 100 инвестиционных проектов реализуются в Московской области на участках, переданных компаниям Мининвестом региона по упрощенной процедуре – без... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:08
2024-02-13T15:08
2024-02-13T15:08
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 100 инвестиционных проектов реализуются в Московской области на участках, переданных компаниям Мининвестом региона по упрощенной процедуре – без проведения торгов, сообщает пресс-служба ведомства. "Сорок шесть компаний приступили к строительству своих объектов на участках, которые были переданы инвесторам в Подмосковье без проведения торгов. Еще 56 компаний на полученных участках ведут изыскания и проектные работы. Программа, которая называется по номеру постановления – "272", позволяет инвесторам получить муниципальную землю в аренду с правом выкупа по льготной ставке", - сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она уточнила, что суммарный объем заявленных инвестиций по указанным проектам составляет 175 миллиардов рублей. Запуск этих предприятий позволит создать в Подмосковье 7,5 тысячи трудовых вакансий. В соответствии с условиями передачи земли в аренду без торгов при выполнении инвестиционных обязательств, компания сможет выкупить земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости. Участниками программы могут стать компании, которые реализуют значимые для Московской области инвестиционные проекты. На инвестпортале региона инвесторы могут онлайн подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов.
https://ria.ru/20240212/podmoskove-1926924135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 100 инвестиционных проектов реализуются в Московской области на участках, переданных компаниям Мининвестом региона по упрощенной процедуре – без проведения торгов, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сорок шесть компаний приступили к строительству своих объектов на участках, которые были переданы инвесторам в Подмосковье без проведения торгов. Еще 56 компаний на полученных участках ведут изыскания и проектные работы. Программа, которая называется по номеру постановления – "272", позволяет инвесторам получить муниципальную землю в аренду с правом выкупа по льготной ставке", - сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она уточнила, что суммарный объем заявленных инвестиций по указанным проектам составляет 175 миллиардов рублей. Запуск этих предприятий позволит создать в Подмосковье
7,5 тысячи трудовых вакансий.
В соответствии с условиями передачи земли в аренду без торгов при выполнении инвестиционных обязательств, компания сможет выкупить земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости. Участниками программы могут стать компании, которые реализуют значимые для Московской области инвестиционные проекты.
На инвестпортале региона инвесторы могут онлайн подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов.