https://ria.ru/20240213/podmoskove-1927097274.html

Более ста инвестпроектов реализуют в Подмосковье при поддержке Мининвеста

Более ста инвестпроектов реализуют в Подмосковье при поддержке Мининвеста - РИА Новости, 13.02.2024

Более ста инвестпроектов реализуют в Подмосковье при поддержке Мининвеста

Более 100 инвестиционных проектов реализуются в Московской области на участках, переданных компаниям Мининвестом региона по упрощенной процедуре – без... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:08

2024-02-13T15:08

2024-02-13T15:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 100 инвестиционных проектов реализуются в Московской области на участках, переданных компаниям Мининвестом региона по упрощенной процедуре – без проведения торгов, сообщает пресс-служба ведомства. "Сорок шесть компаний приступили к строительству своих объектов на участках, которые были переданы инвесторам в Подмосковье без проведения торгов. Еще 56 компаний на полученных участках ведут изыскания и проектные работы. Программа, которая называется по номеру постановления – "272", позволяет инвесторам получить муниципальную землю в аренду с правом выкупа по льготной ставке", - сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она уточнила, что суммарный объем заявленных инвестиций по указанным проектам составляет 175 миллиардов рублей. Запуск этих предприятий позволит создать в Подмосковье 7,5 тысячи трудовых вакансий. В соответствии с условиями передачи земли в аренду без торгов при выполнении инвестиционных обязательств, компания сможет выкупить земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости. Участниками программы могут стать компании, которые реализуют значимые для Московской области инвестиционные проекты. На инвестпортале региона инвесторы могут онлайн подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов.

https://ria.ru/20240212/podmoskove-1926924135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жилье