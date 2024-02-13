Рейтинг@Mail.ru
Более ста инвестпроектов реализуют в Подмосковье при поддержке Мининвеста - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:08 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/podmoskove-1927097274.html
Более ста инвестпроектов реализуют в Подмосковье при поддержке Мининвеста
Более ста инвестпроектов реализуют в Подмосковье при поддержке Мининвеста - РИА Новости, 13.02.2024
Более ста инвестпроектов реализуют в Подмосковье при поддержке Мининвеста
Более 100 инвестиционных проектов реализуются в Московской области на участках, переданных компаниям Мининвестом региона по упрощенной процедуре – без... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:08
2024-02-13T15:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 100 инвестиционных проектов реализуются в Московской области на участках, переданных компаниям Мининвестом региона по упрощенной процедуре – без проведения торгов, сообщает пресс-служба ведомства. "Сорок шесть компаний приступили к строительству своих объектов на участках, которые были переданы инвесторам в Подмосковье без проведения торгов. Еще 56 компаний на полученных участках ведут изыскания и проектные работы. Программа, которая называется по номеру постановления – "272", позволяет инвесторам получить муниципальную землю в аренду с правом выкупа по льготной ставке", - сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она уточнила, что суммарный объем заявленных инвестиций по указанным проектам составляет 175 миллиардов рублей. Запуск этих предприятий позволит создать в Подмосковье 7,5 тысячи трудовых вакансий. В соответствии с условиями передачи земли в аренду без торгов при выполнении инвестиционных обязательств, компания сможет выкупить земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости. Участниками программы могут стать компании, которые реализуют значимые для Московской области инвестиционные проекты. На инвестпортале региона инвесторы могут онлайн подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов.
https://ria.ru/20240212/podmoskove-1926924135.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d829c4714cf488483a13761040b8f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье

Более ста инвестпроектов реализуют в Подмосковье при поддержке Мининвеста

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Стройка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 100 инвестиционных проектов реализуются в Московской области на участках, переданных компаниям Мининвестом региона по упрощенной процедуре – без проведения торгов, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сорок шесть компаний приступили к строительству своих объектов на участках, которые были переданы инвесторам в Подмосковье без проведения торгов. Еще 56 компаний на полученных участках ведут изыскания и проектные работы. Программа, которая называется по номеру постановления – "272", позволяет инвесторам получить муниципальную землю в аренду с правом выкупа по льготной ставке", - сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ПМЭФ-2023
Воробьев: 39 школ и 34 детских сада откроют в Подмосковье в 2024 году
12 февраля, 18:24
Она уточнила, что суммарный объем заявленных инвестиций по указанным проектам составляет 175 миллиардов рублей. Запуск этих предприятий позволит создать в Подмосковье 7,5 тысячи трудовых вакансий.
В соответствии с условиями передачи земли в аренду без торгов при выполнении инвестиционных обязательств, компания сможет выкупить земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости. Участниками программы могут стать компании, которые реализуют значимые для Московской области инвестиционные проекты.
На инвестпортале региона инвесторы могут онлайн подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Жилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала